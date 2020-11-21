‘Piyasaların tepkisi pozitif olacaktır’

Düşünce kuruluşu Chatham House’un konsey başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O’Neill, Türkiye’nin küresel imalat merkezlerindeki dönüşümde avantajlı konuma sahip olduğunu, bazı reformların uygulaması halinde piyasalar tarafından pozitif karşılanacağını söyledi. Daha önce İngiltere’de Hazine Bakanlığı ve Goldman Sachs’ta Portföy Yönetimi Başkanlığı yapan O’Neill, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



O’Neill, gelişmiş ekonomilerdeki para politikalarının gelecek dönemde gelişen ekonomileri destekleyeceğini belirterek, “Batı’da politika ortamı ve parasal politika, özellikle ABD Merkez Bankası Fed’in ağustostan bu yana asimetrik şekilde yüksek enflasyonu hedeflemesi, bence gelişmekte olan ekonomiler için genel olarak destekleyici. Bu özellikle Türkiye gibi dış finansmana ihtiyaç duyan ülkeler için iyi olacaktır” ifadesini kullandı.



O’Neill, Türkiye’nin yeni reform dönemine girmesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Türkiye reformlar konusunda ciddi ise bu gerçekten bunların yapılması için çok iyi bir zaman. Eğer bir yatırımcı yüksek kazanç elde edeceği bir ülke arıyorsa ve burada ciddi reform uygulanıyorsa, bu normalde gelişen piyasaların borç piyasalarında yatırım yapmak için en iyi pozitif kombinasyondur. Umuyorum Türkiye’de yönetim reformlar konusunda ciddidir. Çünkü eğer ciddiyseniz, piyasaların tepkisi son derece pozitif olacaktır.” O’Neill, Türkiye’nin oynaklığı yüksek olan sermaye akışlarına bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.



Küresel tedarik merkezlerinde olan değişimden Türkiye’nin de yararlanabileceğinin altını çizen O’Neill, şunları dile getirdi: “Eğer Türkiye ciddiyse, imalattaki (küresel) kaymadan faydalanabilir. Türkiye, dünyanın birçok yerine, özellikle Avrupa’ya üretim yapmak için çok iyi pozisyonda. Prensipte, Türkiye çok güçlü bir konumda.”