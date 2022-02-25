Piyasalarda savaş gerilimi

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Rus Lider Putin’in bu kararının ardından salı günü Türkiye saatine göre öğleden sonra ABD, Rusya’ya uygulanacak yaptırımları açıklamıştı. Yaptırımlar ‘hafif’ olarak algılanırken, piyasalar da rahat bir nefes almıştı. Çarşamba günü nispeten sakinleşen piyasalarda, dün sabahı gelen haberle deyim yerindeyse deprem yaşandı. Putin’in, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla piyasalarda sert hareketler görüldü. Altın ve petrol fiyatları yeniden yükseldi, borsalar tepe-taklak oldu.

ALTIN 18 AYIN ZİRVESİNDE

ALTININ ons fiyatı ‘güvenli liman’ etkisinin çalışmasıyla 1.974 dolar seviyesine kadar tırmanarak, 1 Eylül 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın böylelikle yaklaşık 18 ayın zirvesini gördü. Dün gün içerisinde 1907 dolar ile 1974 dolar arasında hareket etti. Gram altın ise ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 922.11 liraya kadar yükselerek 2 ayın en yüksek seviyesini yeniledi. Altının gram fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 891 lira seviyesinde işlem görüyordu. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, “Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875’lere doğru çekilme izlenebilir. Aksi durumda, ons altında 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir.”

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BORSALAR TEPETAKLAK

RUSYA’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlattığını duyurmasıyla küresel borsa endekslerinde kayıplar derinleşirken, şüphesiz en büyük yarayı Rusya Borsası aldı. Moskova Borsası RTS Endeksi’nin gün içindeki kaybı yüzde 50’ye kadar dayandı. Dünya borsalarında yaşanan bu düşüş Borsa İstanbul’a da yansırken; Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi dün gün içerisinde 1826 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi günü, yüzde 8.17 düşüşle 1851 puandan tamamladı. Tansiyon artmaya devam ettikçe borsalarda toparlanmanın güç olduğunu belirten Gedik Yatırım – Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, “Ne zamanki riskler dağılır o zaman borsalarda alımlar hız kazanır. Borsa İstanbul son günlerde 2000 puan üzerinde tutunmayı başarıyordu ancak Rusya’nın bu hamlesiyle dengeler değişti. Endekste de satışlar arttı” dedi.

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PETROL 100 DOLARI AŞTI

BRENT petrolün varil fiyatı da 100 doları aşarak 2014 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü. Böylelikle yaklaşık 8 yılın zirvesine ulaşan Brent petrolün dün gün içi yükselişi yüzde 8’e yaklaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ana sebebi olarak, jeopolitik krizden tedarik zincirlerinin etkileme olasılığı öne çıkıyor. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “Ukrayna krizinin dramatik bir şekilde tırmanması, Rusya’dan Avrupa’ya sevk edilen enerji ihracatını kesintiye uğratacağına dair endişeyle fiyatları yükseltiyor. Bu hafta yaşananlar yükselen petrol fiyatları küresel enflasyonu hızlandırabilir ve ekonomik büyümelere zarar verebilir. Petrol fiyatlarındaki artış, küresel merkez bankaları üzerinde enflasyon risklerini kontrol altına almak için faiz oranlarını daha agresif bir şekilde artırmaları için baskıyı da artıracaktır” şeklinde konuştu.

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DÜNYADA DOLAR KUVVETLENDİ

YAŞANAN jeopolitik gerilim dünyada doları kuvvetlendirirken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıpları yaşandı. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Dolar Endeksi, dün gün içerisinde 97.28 seviyesine kadar yükseldi. Rusya para birimi Ruble ise dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Dolar/TL, küresel piyasalarda yaşanan bu yükselişin etkisiyle 21 Aralık 2021 tarihinden beri en yüksek seviye olan 14.65 TL’yi görürken; Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.19 TL seviyesinde bulunuyordu. EuroTL ise, dün 16.60 TL seviyesine kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15.98 TL seviyesinde hareket ediyordu.

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KRİPTO PARALAR KAN KAYBEDİYOR

KRİPTO para birimlerinde de sert kayıplar yaşandı. Bitcoin ve Ethereum’da gün içi kayıplar yüzde 10’ları aşarken, Bitcoin 7 gündür aralıksız düşüşünü sürdürdü ve gün içerisinde en yüksek 37 bin 835 doları, en düşük ise 34 bin 317 doları gördü. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum ise gün içerisinde 2 bin 637 dolara kadar tırmanırken, en düşük 2 bin 299 doları gördü. Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 1.58 trilyon dolara kadar geriledi.,