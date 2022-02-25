Piyasalarda savaş gerilimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Son dakika: Kritik bölge el değiştirdiSon dakika: Kritik bölge el değiştirdi#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Rusyaya küresel ekonomik darbe Putin sonuçlarına katlanacak diyerek duyurduRusya'ya 'küresel ekonomik' darbe! 'Putin sonuçlarına katlanacak' diyerek duyurdu#Biden
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
Moskova karıştı Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...Moskova karıştı! Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...#Rusya
Başka çaremiz yoktu dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz#Putin
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtıTalimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'#ABD
HABERLEREkonomi Haberleri

Piyasalarda savaş gerilimi

#Piyasalar#Rusya-Ukrayna#Dolar
Piyasalarda savaş gerilimi

Piyasalar, pazartesi günü akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanınmasına dair kararnameyi imzalamasında bu yana diken üzerinde.

Haberin Devamı

Rus Lider Putin’in bu kararının ardından salı günü Türkiye saatine göre öğleden sonra ABD, Rusya’ya uygulanacak yaptırımları açıklamıştı. Yaptırımlar ‘hafif’ olarak algılanırken, piyasalar da rahat bir nefes almıştı. Çarşamba günü nispeten sakinleşen piyasalarda, dün sabahı gelen haberle deyim yerindeyse deprem yaşandı. Putin’in, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla piyasalarda sert hareketler görüldü. Altın ve petrol fiyatları yeniden yükseldi, borsalar tepe-taklak oldu.

ALTIN 18 AYIN ZİRVESİNDE

ALTININ ons fiyatı ‘güvenli liman’ etkisinin çalışmasıyla 1.974 dolar seviyesine kadar tırmanarak, 1 Eylül 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın böylelikle yaklaşık 18 ayın zirvesini gördü. Dün gün içerisinde 1907 dolar ile 1974 dolar arasında hareket etti. Gram altın ise ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 922.11 liraya kadar yükselerek 2 ayın en yüksek seviyesini yeniledi. Altının gram fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 891 lira seviyesinde işlem görüyordu. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, “Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875’lere doğru çekilme izlenebilir. Aksi durumda, ons altında 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir.”

Haberin Devamı

Piyasalarda savaş gerilimi

BORSALAR TEPETAKLAK

RUSYA’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlattığını duyurmasıyla küresel borsa endekslerinde kayıplar derinleşirken, şüphesiz en büyük yarayı Rusya Borsası aldı. Moskova Borsası RTS Endeksi’nin gün içindeki kaybı yüzde 50’ye kadar dayandı. Dünya borsalarında yaşanan bu düşüş Borsa İstanbul’a da yansırken; Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi dün gün içerisinde 1826 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi günü, yüzde 8.17 düşüşle 1851 puandan tamamladı. Tansiyon artmaya devam ettikçe borsalarda toparlanmanın güç olduğunu belirten Gedik Yatırım – Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, “Ne zamanki riskler dağılır o zaman borsalarda alımlar hız kazanır. Borsa İstanbul son günlerde 2000 puan üzerinde tutunmayı başarıyordu ancak Rusya’nın bu hamlesiyle dengeler değişti. Endekste de satışlar arttı” dedi.

Haberin Devamı

PETROL 100 DOLARI AŞTI

BRENT petrolün varil fiyatı da 100 doları aşarak 2014 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü. Böylelikle yaklaşık 8 yılın zirvesine ulaşan Brent petrolün dün gün içi yükselişi yüzde 8’e yaklaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ana sebebi olarak, jeopolitik krizden tedarik zincirlerinin etkileme olasılığı öne çıkıyor. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “Ukrayna krizinin dramatik bir şekilde tırmanması, Rusya’dan Avrupa’ya sevk edilen enerji ihracatını kesintiye uğratacağına dair endişeyle fiyatları yükseltiyor. Bu hafta yaşananlar yükselen petrol fiyatları küresel enflasyonu hızlandırabilir ve ekonomik büyümelere zarar verebilir. Petrol fiyatlarındaki artış, küresel merkez bankaları üzerinde enflasyon risklerini kontrol altına almak için faiz oranlarını daha agresif bir şekilde artırmaları için baskıyı da artıracaktır” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Piyasalarda savaş gerilimi

DÜNYADA DOLAR KUVVETLENDİ

YAŞANAN jeopolitik gerilim dünyada doları kuvvetlendirirken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıpları yaşandı. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Dolar Endeksi, dün gün içerisinde 97.28 seviyesine kadar yükseldi. Rusya para birimi Ruble ise dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Dolar/TL, küresel piyasalarda yaşanan bu yükselişin etkisiyle 21 Aralık 2021 tarihinden beri en yüksek seviye olan 14.65 TL’yi görürken; Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.19 TL seviyesinde bulunuyordu. EuroTL ise, dün 16.60 TL seviyesine kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15.98 TL seviyesinde hareket ediyordu.

Haberin Devamı

KRİPTO PARALAR KAN KAYBEDİYOR

KRİPTO para birimlerinde de sert kayıplar yaşandı. Bitcoin ve Ethereum’da gün içi kayıplar yüzde 10’ları aşarken, Bitcoin 7 gündür aralıksız düşüşünü sürdürdü ve gün içerisinde en yüksek 37 bin 835 doları, en düşük ise 34 bin 317 doları gördü. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum ise gün içerisinde 2 bin 637 dolara kadar tırmanırken, en düşük 2 bin 299 doları gördü. Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 1.58 trilyon dolara kadar geriledi.,

Piyasalarda savaş gerilimi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Piyasalar#Rusya-Ukrayna#Dolar

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna