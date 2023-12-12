Piyasalarda Moody's beklentisi! Borsada yatırımı olanlar dikkat... Uzman isim açıkladı, neler bekleniyor?

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Türkiye ekonomisinin hızlı ve güçlü yükselişi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekti. İlk tepkiyi Standard&Poor's kredi notu görünümü durağandan pozitife çevirerek vermişti.

Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye için not gözden geçirmeyesini açıklayacak.

Piyasalar açısından önemli olan not gözden geçirmeleri Borsa İstanbul'u etkiliyor ve şirketlerin de kredi notları yeni nota ya da görünümümlerini yükseltiyor.

S&P: NOT DA YÜKSELEBİLİR

S&P Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, “Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye’nin B kredi notunu korurken, kredi notu görünümünü olumlu yükselttik” dedi.

Gelecek dönemde Türkiye’nin kredi notunun da yükseltilebileceğinin sinyalini veren Gill, “Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurtiçi tasarrufların artması, Türk Lirası’ndaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz” diye konuştu.

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Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, Moody's'in yapacağı not gözden geçirmesini değerlendirdi.

Yavaş "Moody’s’ten Cuma akşamı gelecek olan Türkiye değerlendirmesinde olumlu S&P’ye benzer olumlu bir görüşler olacağını düşünmekteyiz. Ülkemiz için not artırımından ziyade görünümün pozitife revize edileceği görüşündeyiz" dedi.

Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

"BİST'TE YUKARI YÖNLÜ İVMELENME GÖREBİLİRİZ"

Borsa İstanbul’un son dönemdeki konjektörüne baktığımızda yabancı yatırımcıların 5 haftadır giriş yaptığını ve yerli yatırımcılar tarafında da düşüş olduğunu görmekteyiz. Fed haftasında olduğumuz süre içerisinde de bir miktar yabancı yatırımcının temkinli duruşu da endeksi olumsuz etkilemişe benziyor. Moody’s’in açıklanacağı haftada Fed etkisini erken atlatabilirse endeksimizde yukarı yönlü bir ivmelenme görebiliriz.

"8100 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların gelmeye başlamasıyla birlikte pozitif beklentiler devam ediyor. Tekniksel bazda 8100 seviyesi üzerinde endeksin momentum kazanabileceğini ve düşünmekle beraber olası geri çekilmelerde özellikle 7400-7500 bant aralığının önemli vurgulamak isteriz.