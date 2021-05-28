Piyasadaki dalgalanmanın nedeni ne? Sefer Şener CNN TÜRK’te anlattı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener, CNN Türk ekranında küresel ve yerel ölçekteki dalgalanmaları değerlendirdi. Pandemiden sonra yeni bir ekonomi düzeni inşa edildiğine dikkat çeken Şener, eski dünya düzeninin enstrümanları ve önlemleri burada işe yaramayabilir” ifadelerini kullandı.

İşte Sefer Şener’in o açıklamalarından satırbaşları:

Son bir haftalık dönemde dövizde çok ciddi anlamda bir hareketlenme var, ama baktığımızda biz özellikle şuna dikkat ediyoruz, iç piyasa kaynaklı bir takım sebeplerden dolayı mı döviz artıyor yoksa dış kaynaklı alınan önlemlerden dolayı mı artıyor? Öncelikle şunu beyan edelim arz talebe bağlı bir artış yok. Yoğun olarak döviz talep ediyor da döviz artıyor değil. Gelecek hafta içinde enflasyon verileri büyüme verileri açıklanacak. Büyümeyle ilgili bir sıkıntı yok çeyrek bazda yüzde 6 gibi bir büyüme bekliyoruz. Hem ihracat hem ithalat hem de üretim kısmında bir sorun gözükmüyor anladığımız kadarıyla.



Fakat tabi enflasyonla ilgili beklentilerin iyi yönetilmesi gerekiyor. Çünkü hala orada beklenti yukarı yönlü. Hem yıllık bazda 14,60 bekleniyor hem de öte taraftan mayıs ayında enflasyonun zirve yapacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu beklentiler ışığında doğal olarak döviz piyasasında bir dalgalanma yaşanıyor. Tabi sadece bu da değil bugün bakıyoruz rakamlara dolar endeksinde de yukarı doğru bir ivmelenme var. Yüzde 1 bir değer kazancı var doların uluslararası para birimleri karşısında. Yani bunu biz sadece bir sebeple değerlendirmiyoruz. Birçok sebebe dayalı bir şekilde bu aşırı oynaklık gerçekleşebiliyor. Bunun hem uluslararası nedenleri var hem de gelecek beklentisi ile ilgili. Bu beklentiyi ve algıyı çok iyi yönetmek gerekiyor.



Sayın cumhurbaşkanı da özellikle belirtmişti. Pandemiden sonra yeni bir düzen kurulacak. Hem ekonomik manada hem siyasi manada. Kesinlikle bu süreçte yeni bir dünya geliyor ekonomik anlamda ona hazırlıklı olmamız lazım ekonomik anlamda. O eski enstrümanlar eski ekonomik müdahaleler artık sorunları çözmeyebilir. Onun için Amerika’nın yeni dönemde attığı adımları görmek lazım iç piyasada ona göre yanıt vermemiz lazım. Tüm ekonomiler için bu söz konusu. Eğer böyle yapılırsa bu tip durumları daha hızlı atlatıp büyümeyi ve enflasyonu da Türkiye lehine çevirmiş oluruz. Ki ortam da buna müsait.”

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