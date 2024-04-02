Piyasada risk algısı azaldı

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Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından gözler yurtiçi piyasalara, özellikle de yabancı yatırımcıların seçim sonuçlarına vereceği tepkiye çevrildi. Sonuçların netleşmeye başlamasıyla birlikte piyasadaki ilk endişe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğündeki mevcut ekonomi politikalarının devam edip etmeyeceğine yönelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında hem “Önümüzde yaklaşık 4-4.5 yıllık bir süre var” diyerek ekonomide belirsizliğe yol açacak erken seçime kapıyı kapatması hem de Orta Vadeli Program’a (OVP) devam mesajı vermesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Erdoğan, “Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12. Kalkınma Planı’nı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız” diyerek mevcut ekonomi politikalarına devam mesajı verdi. Peki bu mesajların ardından piyasanın seçim sonuçlarına verdiği ilk tepkiler nasıl oldu?

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* RİSK PRİMİ GERİLEDİ: Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) geçen hafta cuma günü 311 puana kadar düşmüştü. CDS dün itibarıyla ise 305 baz puana gerileyerek 5 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

* BORSADA İLK TEPKİ POZİTİF: Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 0.69 yükselişle 9 bin 142,60 puandan tamamlamıştı. Endeks seçimlerin ardından ise haftaya yüzde 1.01 yükselişle 9 bin 234,48 puandan başladı. Ancak gün içinde 8 bin 961 puana kadar gerileyen endeks, günü yüzde 0.17 yükselişle 9 bin 157 puandan tamamladı.

* DOLAR KURUNDA GERİLEME: Geçen haftayı 32.34 seviyesinden kapatan dolar/TL, yerel seçimlerin ardından dün 32 seviyesinin altını gördü. Geçen haftayı 35.10 TL seviyesinde tamamlayan Euro kuru ise, dün 34.42 TL seviyesine kadar geriledikten sonra 34.54-35.01 aralığında dengelendi. Euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisi Euro/TL kuruna da yansımış oldu.

* ONS ALTIN ETKİSİ: Altın fiyatlarında ise ons altın tarafındaki artışın etkisiyle yükselişler yaşandı. Dün ons altın 2 bin 265 doları görürken, gram altın da bu yükselişin etkisiyle 2 bin 360 TL’ye çıktı.

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BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ SATIŞ BASKISI

Piyasadaki seçim sonrası hareketi Hürriyet’e değerlendiren İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, BIST 100 endeksinin dünkü açılışta yükselmesinin nedeninin hem seçim belirsizliğinin geride kalmasından hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mevcut ekonomi politikalarına devam’ mesajı vermesinden kaynaklandığını anlattı.

“Borsa İstanbul tarafı, seçim belirsizliğinin kesinleşmeyen sonuçlar da olsa bitmesinden kaynaklı olarak bu haftaya risk iştahı yüksek başladı. O yüzden yüzde 1’in üzerinde 9 bin 300’leri test ettiğini gördük” diyen Toros, “Tabii seçim belirsizliği her ne kadar bitmiş olsa da politikalar tarafında belirsizlik olur mu sorusu gündeme gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında politika belirsizliği durumunu da ortadan kaldırdı ve OVP’nin devam edeceğine yönelik sinyaller verdi. Bu yüzden yeni haftaya risk iştahı yüksek başladık” dedi.

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Gün içinde oynaklığın yüksek olmasının normal olduğunu da vurgulayan Toros, şöyle devam etti: “Önümüzdeki hafta bayram tatili var. Bayram tatili kapsamında T2 bakiyesinin düzeltilmesi amacıyla yapılan satışlar ve tatil riskinin alınmaması algısı borsa tarafında baskıyı tetikleyen en önemli unsur. Yatırımcılar tarafından kredi temerrüt faizlerinin işletilmek istenmemesi borsa tarafındaki satış baskısının en önemli sebebi.”

GOLDMAN SACHS: SEÇİMLER TL’Yİ İYİ ETKİLEYECEK

Geçen hafta yerel seçimlerin TL üzerinde olumlu bir etkisi olacağına ilişkin analiz yayımlayan ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan seçimin ardından yeni bir analiz geldi.

Buna göre, seçimlerin ardından mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngören Goldman Sachs ekonomistleri, TL’nin geçen aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini beklediklerini kaydetti. Ekonomistler ayrıca, Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlattı. Bununla birlikte, mevcut politikalara devam edilmesiyle gelecek haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı tahmininde bulunuldu.

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‘GÜVEN ARTACAK’ BEKLENTİSİ

ATA Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Temel olarak seçim belirsizliği ortadan kalktı. Borsa tarafında ilk tepki hafif olumlu oldu ardından satışlar geldi. Bu satışları gün içi dalgalanma olarak değerlendiriyoruz” dedi. “Önümüzdeki günlerde ekonomi yönetiminin güven artıcı eylemlerinin artabileceğini, özellikle kamu maliyesinde alacakları tedbirleri ekonomi programına olan güveni artırabileceğini düşünüyoruz” diyen Demirtaş, “Mevcut seviyelerde geri çekilmelerin fırsat olduğunu düşünüyoruz ve seçici hisse alımı önermeye devam ediyoruz” diye konuştu.