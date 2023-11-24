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Petrolde belirsizlik düşüşü

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Fiyat#Düşüş
Petrolde belirsizlik düşüşü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:41

OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntısı konusunda anlaşmaya varıp varmayacağına yönelik belirsizlikler petrol fiyatlarına düşüş getirdi.

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Petrol fiyatlarında gerileme devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin üretim kısıntısına ilişkin anlaşmaya varıp varmayacaklarının şüpheli olması nedeniyle Brent petrol vadeli işlemlerde düşüş gösteriyor.

Brent ham vadeli kontratları önceki seansta yüzde 0,7 düştükten sonra bugün yüzde 0,1 düşüşle 81,35 dolara geriledi.

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BATI TEKSAS PETROLÜ DE DÜŞÜŞTE

Batı Teksas petrolü yüzde 1'e yakın değer kaybetti ve 76,44 dolara geriledi.

TATİL NEDENİYLE DÜN İŞLEM OLMADI

ABD'de Perşembe günü tatil olması nedeniyle WTI'da fiyat oluşmadı.

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#Petrol#Fiyat#Düşüş

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