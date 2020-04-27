Petrol ithalatı şubatta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 0,7 düşerek 2 milyon 326 bin 705 ton oldu. Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 963 bin 24 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 694 bin 197 tonla Rusya, 207 bin 437 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 34 azalarak 553 bin 810 tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 3 milyon 2 bin 130 ton olarak gerçekleşti.

PETROL İHRACATI

Havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak 322 bin 710 tona çıktı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 81,9 azalışla 54 bin 35 tona geriledi. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 33,2 artışla 171 bin 831 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 38 azalışla 146 bin 13 tona düştü.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 30 azalarak 784 bin 97 ton oldu.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 46,3 artışla 1 milyon 241 bin 900 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 13,2 azalarak 373 bin 678 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 3,3 azalışla 402 bin 41 tona geriledi.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 86,3 düştü ve 47 bin 214 ton olarak kayıtlara geçti. Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 2 milyon 679 bin 34 tona yükseldi.

PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI

Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 5,7 artışla 1 milyon 765 bin 875 tona, benzin türleri satışı da yüzde 8 artışla 177 bin 710 tona çıktı.

Böylece şubatta Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 3,6 artarak 2 milyon 93 bin 172 tona çıktı.