Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Cuma 50,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 26,7 azalışla 33,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 29,46 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün gece en düşük 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da en düşük 27,34 dolara kadar geriledi. Böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesini kaydetti.

Fiyatlardaki sert düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri ve 7 saat süren toplantıda, üretim kesintisi kararı alınamaması etkili oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in önerdiği günlük 1,5 milyon varillik ek petrol üretim kesintisine Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin sıcak bakmaması nedeniyle iki grup arasında anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 31 Mart'ta sona erecek olmasıyla küresel petrol piyasasında arz fazlasının artacağı bekleniyor.

Öte yandan Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel ekonomik büyüme beklentilerini ve dünya genelinde ham petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 33,30 ile 33,40 dolar aralığının direnç, 33,15 ile 33,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.