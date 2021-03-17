Petrol fiyatları ABD stok verileri öncesi düştü

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 12 Mart’ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın geçen hafta açıkladığı raporda, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.4 milyon varil artarak 96.4 milyon varile yükseleceği öngörüldü.

IEA raporuna göre, buna karşın küresel petrol talebi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre günde ortalama 1.0 milyon varil düşecek. IEA’nın Çarşamba günü açıklanan aylık raporunda, küresel ham petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.4 milyon varil artışla günde ortalama 96.4 milyon varil düzeyine yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Gelişmelerle Nisan teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 1.27 düşüşle 63.98 dolara, Mayıs teslimi Brent petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.40 düşüşle 67.43 dolara geriledi.

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