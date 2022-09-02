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Perili Köşk 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı

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#Perili Köşk#Ragıp Paşa Köşkü#Türkiye İş Bankası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 13:15

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan ve "Perili Köşk" olarak da bilinen Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı. 1906 yılında yaptırılan Ragıp Paşa Köşkü, Kadıköy'ün simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

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Kadıköy'ün 'Perili Köşk'ü olarak tanınan ve sembollerinden biri olan Ragıp Paşa Köşkü icradan satıldı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 1 Nolu Mezat Salonu'ndaki açık artırmaya sadece Türkiye İş Bankası katıldı.

Banka yetkilileri köşk için 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif verdi. Mahkeme tarafından köşkün bedeli 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş olarak belirlenmişti. Böylelikle banka, köşkü belirlenen bedelden 8 lira 29 kuruş fazla vererek satın aldı. Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca satışa itiraz edileceği öğrenildi.

Perili Köşk 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı

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KADIKÖY'ÜN SİMGE YAPILARINDAN BİRİ

Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı. 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü'nün hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye aitti.

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Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 363 bin 491 liradan satışa çıkartılmıştı.

Perili Köşk 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı

27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında Altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

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#Perili Köşk#Ragıp Paşa Köşkü#Türkiye İş Bankası

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