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Perakende ve ticaret satış hacimleri arttı

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#Kredi#Perakende#TÜİK
Perakende ve ticaret satış hacimleri arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 10:07

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5, perakende satış hacmi ise yüzde 19,4 arttı.

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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %19,4 arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Mart 2024

 

Ticaret satış hacmi aylık %3,0 arttı, perakende satış hacmi aylık aynı kaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

Ticaret satış hacmi aylık değişim oranı (%), Mart 2024

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#Kredi#Perakende#TÜİK

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