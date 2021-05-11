Perakende satış hacmi açıklandı

Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %36,9, otomotiv yakıtı satışları %12,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %5,1 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,2, otomotiv yakıtı satışları %5,1 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %38,9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %16,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %60,0, otomotiv yakıtı satışları %29,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %5,7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %8,1, otomotiv yakıtı satışları %4,0 arttı.

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