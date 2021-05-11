MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPerakende satış hacmi açıklandı
GeriEkonomi Perakende satış hacmi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.05.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Perakende satış hacmi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Perakende satış hacmi açıklandı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 arttı.

Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %36,9, otomotiv yakıtı satışları %12,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %5,1 ARTTI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,2, otomotiv yakıtı satışları %5,1 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %38,9 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %16,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %60,0, otomotiv yakıtı satışları %29,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %5,7 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %8,1, otomotiv yakıtı satışları %4,0 arttı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi