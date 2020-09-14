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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Perakende satış endeksleri açıklandı

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Perakende satış endeksleri açıklandı
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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda yıllık bazda yüzde 11,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,4, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 5,9 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda yıllık bazda yüzde 11,9 arttı. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,9, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 12,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,2 yükseldi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27,3, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 arttı.

Perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,7 yükseldi. Söz konusu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,9, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 4,2 yükseliş gösterdi. 

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