Pelemir bitkisi çiftçilere tanıtıldı

Dünya’da ilk defa gliserin ve biyodizel üretiminde kullanılmak üzere Ar-Ge çalışmaları tamamlanan pelemir bitkisinin Kütahya Altıntaş ilçesinde sözleşmeli ekimleri gerçekleştirilmişti. Hasat öncesi Altıntaş ilçesinde çiftçilerin katılımı ile düzenlenen tarla günü etkinliğinde, bölgedeki çiftçilere pelemir bitkisi tanıtıldı. Bu yıl kurak geçen sezona rağmen temmuz ayında ilk defa yapılacak pelemir hasadında iyi verim beklendiği belirtildi. Kütahya’ya bağlı Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen ‘Pelemir Tarla Günü’ etkinliğinde Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda çifti katıldı. Tarla günü etkinliği sırasında yapılan konuşmalarda, diğer ekili bitkilere göre pelemir bitkisinin kuraklığa daha dayanıklı olduğu ifade edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 35 bin kilogram tohumluk elde edileceğini belirten DB Tarımsal Enerji Tarımsal Projeler Yöneticisi Nezih Suyaran, “Karahan çeşidi ile sözleşmeli olarak tamamlanan tohumluk ekimlerinden, hasat döneminde 120 kg/da verim bekliyoruz. Gelecek dönemde 15 bin dekar alanda sözleşmeli pelemir ekimlerinin gerçekleştirilmesi için tohumları ekicilerimize dağıtacağız. Pelemir, önümüzdeki yıllarda ülkemizde önemli bir münavebe bitkisi haline gelecektir. Pelemir kış bitkisi olarak sulama imkanı olmayan, daha az yoğun ve besin açısından fakir topraklara sahip marjinal alan ekimlerinde iyi verim sağlaması yönüyle öne çıkıyor. İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yürüttüğümüz TÜBİTAK Projesi kapsamında pelemir için yeni çeşit adaylarının kazandırılması çalışmalarına da devam ediyoruz” dedi.

VERİMLİ HASAT

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşüm sürecinin hızla devam ettiğini belirten DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, bu sürecin önemli bir parçası olarak biyoenerjinin payının arttırılması için çalıştıklarının altını çizdi. Borovalı sözlerine söyle devam etti: “Hammadde tabanının zenginleştirilmesi çalışmalarını sektörümüz için stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Pelemir bitkisinin yüksek kalitede gliserin ve biyodizel üretimine uygun olduğunu geçen yıl yaptığımız çalışmalarda gördük. Anavatanı Anadolu olan bitkilerin kalıcı olarak tarıma kazandırılarak, ulusal tohum stoğu oluşturulması çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kurak geçen döneme rağmen, geçen yıla göre verimli bir hasat dönemi geçireceğimizi ümit ediyoruz. Bu bereketli coğrafyada çiftçinin toprağa küsmeden, nadasa bırakılmış her alanın doğru tarım uygulamaları ile yeniden yeşermesini hedefliyoruz.”

‘KATMA DEĞER SAĞLIYOR’

SÜRDÜRÜLEBİLİR havacılık yakıtları alanında da Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Selçuk Borovalı, “Biyoenerji sektörünün uluslararası standartlarda gelişimi için EPDK başta olmak üzere Tarım Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yürüttüğümüz projeleri yakından izliyor ve destekliyor. Bu iş birliği sayesinde sektörün her alanda ilerlemesini sürdüreceğini inanıyoruz. Biyoenerji sektörü beraberinde başta tarım sektörü olmak üzere atık sektörü ve lojistik sektöründe yarattığı istihdam açısından ülkemize önemli bir katma değer sağlıyor” dedi.

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