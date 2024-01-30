Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

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Pegasus, 30-31 Ocak’ta alınan ve 12 Şubat- 4 Nisan 2024 uçuş tarihli Kıbrıs biletlerini 5 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.
Kampanya Kıbrıs uçuşlarında toplam 8.500 koltuk için geçerli olacak.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar
5€+vergilerle olan hatlar:
Ercan-Adana
Ercan-İzmir
Ankara- Ercan-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
9€+vergilerle olan hatlar:
İzmir-Ercan
Ercan-Kayseri
Antalya-Ercan
Ercan-Antalya
Ercan-Diyarbakır
Ercan-Gaziantep
15€+vergilerle olan hatlar:
Adana-Ercan
19€+vergilerle olan hatlar:
Kayseri-Ercan
Diyarbakır-Ercan
Gaziantep-Ercan