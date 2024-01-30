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Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Pegasus#Uçak#Bilet
Pegasustan ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 13:58

Pegasus, 30-31 Ocak'ta alınacak biletlerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 12 Şubat-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak seyahatleri 5 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

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Pegasus, 30-31 Ocak’ta alınan ve 12 Şubat- 4 Nisan 2024 uçuş tarihli Kıbrıs biletlerini 5 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Kampanya Kıbrıs uçuşlarında toplam 8.500 koltuk için geçerli olacak.

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Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar

5€+vergilerle olan hatlar:

Ercan-Adana

Ercan-İzmir

Ankara- Ercan-Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen 

9€+vergilerle olan hatlar:

İzmir-Ercan

Ercan-Kayseri

Antalya-Ercan

Ercan-Antalya

Ercan-Diyarbakır

Ercan-Gaziantep

15€+vergilerle olan hatlar:

Adana-Ercan 

19€+vergilerle olan hatlar:

Kayseri-Ercan

Diyarbakır-Ercan

Gaziantep-Ercan

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#Pegasus#Uçak#Bilet

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