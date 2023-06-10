Paranın kalbi Erkan’a emanet

Haberin Devamı

O öncelikle genç bir anne... Yıllardır yurtdışında görev yapmış başarılı bir bankacı. Ve en önemlisi Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası başkanı... Günlerdir ismi gündemde olan Hafize Gaye Erkan önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak resmen atandı. Çoğumuzun yeni yeni tanımaya başladığı Erkan, aynı zamanda çiçeği burnunda bir köşeyazarıydı. Dünya gazetesinde mart ayı başı itibarıyla köşeyazıları yazmaya başlamıştı. Ve o yazıların ilkinde Erkan, iş hayatındaki yıldızın 5 köşesini şöyle sıraladı:

1- Öğrenmeyi öğrenin ve belirsizlikten asla korkmayın.

2- Danışman, mentör ve akıl hocalarınızı belirleyin.

3- Amacınız olsun, odaklanın ve değer katmaya çalışın.

4- Doğru eğitim, doğru kariyeri doğurur.

5- Risk alın, defalarca kaybedin ama tekrar deneyin.”

Haberin Devamı

Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atanması ile dünyada kadınların yönettiği merkez bankası sayısı 23’e yükseldi. 1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi’ni ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Princeton Üniversitesi’ne kabul edilerek yurtdışına gitti. Princeton’da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Harvard Business School’da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi’nde liderlik üzerine iki programını daha tamamladı.

HIZLI YÜKSELDİ

2005 yılında Goldman Sachs’da çalışma hayatına başlayan Erkan, 9 yılın ardından First Republic Bank’ta yönetici oldu. 2014’te kıdemli başkan yardımcısı görevini üstlendi. Bankanın yatı­rım bölümü başkanı ve risk yönetimi eşbaşkanlıklarını yürüttü. Erkan, göreve başladığında bankanın varlığı 25-30 milyar dolar ci­varındayken Aralık 2021 yılına kadar 250 milyar dolara yaklaştı. 2021’de 7 ay eş CEO’luk yaptıktan sonra Aralık 2021’de de ayrıldı. Daha sonra Marsh McLennan Yönetim Kurulu’na getirildi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.’da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. Erkan, ABD’deki başarılı iş hayatı nedeniyle “Müthiş Türk kızı” diye anılmaya başlandı. 2018’de San Francisco Business Times’ın yaptığı araştırmaya göre, Amerika’nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın seçildi, Crain New York Business’ın “40 Yaş Altı 40” listesine girdi.

Haberin Devamı

KAVCIOĞLU BDDK’YA

Gaye Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasına yönelik kararın yer aldığı Resmi Gazete’de yerine atandığı Şahap Kavcıoğlu da BDDK başkanlığına getirildi. 1967 doğumlu Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College’ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ’de müfettiş yardımcısı, müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Halk Bankası’nda genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde TCMB Başkanlığı’na atanmıştı.

Haberin Devamı

FAİZİ YÜZDE 19’DAN İNDİRMEYE BAŞLADI

Kavcıoğlu, başkanlığa geldiği 2021 yılı mart ayında politika faizi yüzde 19’du. Eylül ayına kadar yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında politika faizine dokunulmadı. 23 Eylül 2021 tarihinde yüzde 18’e indirilen politika faizi ekimde yüzde 16’ya, kasımda yüzde 15’e ve aralık ayında da yüzde 14’e düşürüldü. 2022 yılının ilk yedi ayında da politika faizi sabit bırakıldı. İlk indirim ağustos ayında geldi ve politika faizi yüzde 13’e düşürüldü. Bu yıl da şubat ayında politika faizi yüzde 8.5’a indirildi.

Haberin Devamı

İLK PPK 22 HAZİRAN

Gaye Erkan’ın atanmasının ardından ilk PPK toplantısı 22 Haziran’da yapılacak. Para Politikası Kurulu’nda şu anda Erkan dışında Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak ve Elif Haykır Hobikoğlu bulunuyor. 2021 yılının ağustos ayında Kurul 7 kişiden oluşuyordu. Abdullah Yavaş’tan sonra yeni bir atama yapılmadı. Geçen yıl PPK üyesı Yusuf Tuna da vefat edince ekim ayından itibaren PPK 5 üyeyle toplantı yaptı.

YENİDEN ATANANLAR DA VAR

RESMİ Gazete’de yeniden aynı görevlerine atananlar da oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre İdari İşleri Başkanlığı’na Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Hasan Doğan, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne Seyfullah Hacımüftüoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Yunus Arıncı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na İbrahim Şenel, İletişim Başkanlığı’na Fahrettin Altun atandı.