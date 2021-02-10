Pandemiye rağmen yüzde 21.5 büyüme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde olan ve bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi, Hes Kablo gibi markalara sahip Erciyes Anadolu Holding’in büyüme rakamlarının dün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Honding’in 2020’de pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen büyüdüğünü dile getiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 2019 yılında 11 milyar 218 milyon olan cironun, yüzde 21.5’lik artış ile 2020 yılı sonunda 13 milyar 628 milyon TL’ye, net kârın da aynı dönem içinde 999 milyon TL’den 1 milyar 636 milyon TL’ye yükseldiğini dile getirdi. Türkiye’de 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde toplam 6 grup şirketleri bulunduğunu belirten Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ise holdingin banka borcunun 383 milyon dolardan 97 milyon dolara gerilediğini aktardı.

YÜZDE 167 ARTIŞ

Erciyes Anadolu Holding şirketlerinin TMSF’ye devredildiği Eylül 2016’da aktif büyüklüklerinin 8.4 milyar TL olduğunu hatırlan TMSF Başkanı Gülal, bu rakamın 31 Aralık 2020 itibariyle yüzde 89 büyüyerek 16 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. Holding’in öz kaynak toplamının ise yüzde 69 büyüyerek 6.4 milyar TL’den 11 milyar TL seviyesine yükseldiğini vurgulayan Gülal, şöyle devam etti: “Devir tarihinde 5.1 milyar TL olan cirosu, yüzde 167 artarak 2020 sonunda 13.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Devir tarihinde 574.6 milyon TL olan net kârı yüzde 185 büyüyerek 1.6 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Bu şirketler bugün itibarıyla dünden daha kuvvetli.”

‘SALGINDA MAĞAZA AÇTIK’

Holding bünyesinde hali hazırda 12 bin 697 kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Gülal, şunları söyledi: “Mağaza sayısı 2020 sonu itibarıyla, İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile toplam 1550’dir. Bu hakikaten bizim açımızdan övünülecek bir rakamdır. Çünkü pandeminin gölgesinin düştüğü zor bir yıl olan 2020’de tam 31 mağaza açtık. Biz bunu, şirketimize olan çok önemli bir güven göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bize güvenenler hep kazandı, bundan sonra da kazanacak diyorum.”

ENERJİYE 318 MİLYON TL

Erciyes Anadolu Holding’in enerji sektöründe yaptığı yatırımlarla da öne çıktığını söyleyen TMSF Başkanı Gülal, mevcut 250 megavatlık kurulu gücün yatırımları süren yeni enerji santralleri ile toplam 499 megavata çıkacağını belirtti.Holding’in Antalya Akseki GES, Van Arısu GES, SİBEL RES (İzmir) ve Ömerli RES (İstanbul) gibi yatırımları ile ekonomiye katma değer üretmeye devam ettiğini kaydeden Gülal, “Bahsi geçen bu projeler için planlanan yatırım tutarı ise 318.3 milyon dolardır. Bu tutarın yüzde 81’ine denk gelen 260 milyon dolarlık kısmı TMSF döneminde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı enerji üretimi 590 bin 919 (MWh) olan holding, bu yeni yatırımlarla birlikte üretimini 793 bin (MWh) daha artırarak, 1.3 milyon megavat seviyesine çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

SATIŞ VE HALKA ARZ OPSİYONU MASADA

TMSF yönetimindeki şirketlerin satışı konusuna da değinen Gülal şunları söyledi: “ Bu şirketlerle alakalı hukuki süreç şöyle; eğer şirketin devamlılığı için risk varsa satışı gündeme gelebilir. Erciyes Holding sürekli kâr sağladığı için şu aşmada satış için aksiyon almamız mümkün değil, ta ki hukuki süreçleri bitene kadar. Erciyes Holding için şuan dosya Yargıtay aşamasında. Eğer Yargıtay onarsa hisseler Hazine’ye geçecek. O zaman satış da halka arz da gündeme gelebilir. Bunlar opsiyon olarak masamızda duruyor.”

RAKAMLARLA ERCİYES ANADOLU HOLDİNG

13 MİLYAR 628 MİLYON TL

Erciyes Holding 2020 cirosu

1 MİLYAR 636 MİLYON TL

Holdingin 2020 net kârı

16 MİLYAR TL

HOLDİG şirketlerinin aktif büyüklüğü

388 MİLYON DOLAR

Holding 2020 toplam ihracatı

12 BİN 697

Holding çalışan sayısı

KÜÇÜK HİSSEDARLARA YASAL DÜZENLEME

Muhiddin Gülal küçük hissedarlar için de açıklama yaptı. Hukuki olarak hissedarlara kâr dağıtımı yapılamadığını belirten Gülal, “Hem Erciyes Holding hem de TMSF şirketlerinde terör aidiyeti ve iltisaklı olmayan küçük hissedarlar bu süreçten zarar gördüler kabul ediyoruz. Bu konuda yasa çalışma hazırlığımız var. Bir düzenleme yapılıp mağduriyetleri gidermek istiyoruz” dedi.

MEVDUAT SİGORTA REZERVİ 64.1 MİLYAR TL

TMSF’nin aslında bir mevduat sigortacılığı kurumu olduğunu ve mevduat sigorta rezervinin Ocak 2021 itibarıyla 64.1 milyar TL’ye ulaştığını dile getiren Gülal, rezervin riski karşılama oranının yüzde 7.4 seviyesinde olduğunu söyledi. Gülal, “Dünyada kabul edilebilir oran yüzde 3, bugün Avrupa’da birçok ülkenin rasyosu yüzde 1’in altında. Bu rasyoyla ve sahip olduğumuz rezerv büyüklüğüyle TMSF Avrupa’nın hatta dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından bir tanesi” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şahıslara ait bir kısım varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini ve bu manada TMSF aslında bir eksen kayması yaşadığını söyleyen Gülal, “Şu an itibarıyla elimizde TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 70.4 milyar TL seviyesine, öz kaynak büyüklükleri 29.1 milyar TL seviyesine ulaştı. An itibarıyla da çalışan sayımız 40 bin 61” ifadelerini kullandı.

‘TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUZ’

Sadece Erciyes Anadolu Holding değil, üretim ve imalata yönelik tüm şirketlerde talebi karşılamakta zorlandıklarını belirten Gülal, “Aslında pandemiye rağmen büyüme ülkemiz ekonomik dinamiklerinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Salgından çok etkilenen perakende sektöründe dahi firmalarımız zarar etmedi” diye konuştu.