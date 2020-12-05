Pandeminin yıldızı temassız ödemeler

“Pandeminin, techfin devrini en az 10 sene erkene aldığını düşünüyoruz” diyen Erkan, “Dünya çapında temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi.

İşte tam bu noktada Paycell yatırımımız çok kıymetli bir yerde duruyor. Paycell ile hedefimiz banka hesabı olsun olmasın, herkesin finansal servislere erişimini sağlayarak, hayatı kolaylaştırmak ve Türkiye’nin en büyük ödeme platformu olmak. Hatta şunu çok net söyleyebilirim; Türkiye’nin yeni unicorn adayı Paycell olacak. Bir önceki sorunuzda belirttiğim Paycell kullanımına ilişkin rakamların da artarak devam etmesi, Paycell’in bir dünya markası olması yönündeki hedefimize olan inancımızı daha da artırıyor” diye konuştu.

KULLANICI SAYISI 4.6 MİLYONA ULAŞTI

Dijital servislerin, üçüncü çeyrekte tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 28 büyüdüğünü söyleyen Erkan, “Techfin platformumuz Paycell’in aktif kullanıcı sayısı ise üçüncü çeyrekte 4.6 milyona çıkarken, toplam işlem hacmi de 2.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Paycell platformumuzun grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85’lik artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ BÜYÜYECEK

Erkan, “Bugün Paycell’de yüz tanıma teknolojilerini kayıt ve ödeme sistemleri tarafında aktif olarak kullanıyoruz. Kendi yemekhanemizde yüzle tanıma sistemiyle ödeme yapılması özelliğini geliştirdik. Bunu Turkcell Ar-Ge mühendisleri gerçekleştirdi. Ödeme hizmetlerinde yakın gelecekte bu çok daha büyüyecek. Bu ödeme şekilleri aslında vatandaşlar tarafından da çok geniş alanda kullanılabilir” dedi.