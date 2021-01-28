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Ekonomi
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pandemide istihdamı yüzde 50 arttırdı

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Pandemide istihdamı yüzde 50 arttırdı
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Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknolojiyi tüm dünyaya ihraç eden teknoloji firması IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, “canias4.0 teknolojileri başlığında bir araya getirdiğimiz caniasERP, IoT, big data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ gibi teknolojileri ile müşterilere endüstri 4.0 yolculuğunda bütünsel çözümler sunuyoruz” dedi.

IAS, Türkiye, Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore’de bulunan toplam 12 ofisinin yanı sıra yurtdışındaki iş ortakları ile de tüm dünyada çalışmalarını sürdürüyor.

HEDEF YÜZDE 100 BÜYÜME

2020 yılını değerlendiren Karabiber, “2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen çalışmalarımızda hız kesmedik. Yeni koşullara ve iş yapış şekillerine hızlı şekilde adapte olmayı başardık. Bu sayede, 2020 yılında firmamızın cirosunu yüzde 35 arttırırken ekibimizi de yüzde 50 oranında büyüttük. Günümüzde dijitalleşme ve endüstri 4.0 ile gündeme gelen teknolojilerin çok daha fazla önem kazandığı aşikar. Pek çok firma bunu bizzat deneyimledi ve yatırımlarını bu yönde yoğunlaştırmaya öncelik verdi. IAS olarak, 2021 yılının da yoğun, zorluklarla dolu ancak bir o kadar da başarılı bir yıl olacağını biliyoruz. Yeni yılda da ilerleyişimizi sürdürecek, operasyonlarımızın hacmini genişleteceğiz. Bu yıl, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde en az yüzde 100 oranında büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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