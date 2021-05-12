‘Pandemide büyüyen sektörlerden olduk’

Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, firma ve yat sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sanlorenzo, Bluegame, Prestige, Jeanneau, Sacs, Hanse, Moody ve Excess gibi 8 farklı markanın Türkiye resmî distribütörü olduklarını belirten Bekiroğlu, merkez ofisinin de kurulu olduğu İstanbul’da 2005 yılında faaliyete başladıklarını, Bodrum ve Göcek’teki ofisleri ve satış sonrası hizmet noktalarıyla da Türk yatçılığına hizmet verdiklerini söyledi.

EN ÜST SEVİYEDE

Yat sektörünün 2020’de nasıl bir dönem geçirdiğine yönelik açıklamalar yapan Bekiroğlu, “Pandemi, tüm dünyayı ve sektörleri sarstığı gibi teknecilik sektörünü etkiledi. Talep anlamında düşüş olmamakla ve aksine artış olmakla birlikte özellikle üretim alanında ve tedarik zincirinde ciddi aksamalar ve gecikmeler oluşmaya başladı. Dünyada ve ülkemizde virüsün etkileri çok yoğun oldu. Ama pandemide büyüyen sektörlerden biri olduk. Tıpkı otomotiv sektörü gibi yoğun taleplerle büyüdü” diye konuştu. Tüm dünyada tekneye olan talebin son 20 yılın en üst seviyesine geldiğine dikkat çeken Bekiroğlu, “Buna sosyal mesafe, izolasyon ihtiyacı ve uzaktan çalışma pratiğinin yaygınlaşmasını da eklersek salgın insanları denize ve tekneye yöneltti. Tekne, kalabalıklarla muhatap olmadan en kaliteli zaman geçirebileceğiniz ortamların başında geliyor. İş hayatları aktif ve yoğun olan deniz severler daha önceleri zaman eksikliğinden dolayı tekne alma konusunda tereddüt ederken, şimdi evden çalışma yerine tekneden çalışma konseptiyle hem iş hayatlarını sürdürüyorlar hem de teknelerinde kaliteli ve sosyal mesafeli bir hayat sürebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

TEKNE TATİLİ

Tekne tatiline olan talebin arttığını vurgulayan Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok olumlu gelişmeler yaşandı geçen yıl. Trio Deniz, tekne turizmi sektöründe Göcek’teki Saysail markasıyla yer alıyor. Hanse ve Excess markalı teknelerden oluşan 10 teknelik filomuzla kaptanlı ve kaptansız tekne kiralama hizmeti veriyoruz. Pandemi sebebiyle haklı olarak otel ve tatil köyü konseptine mesafeli yaklaşan insanlar teknede tatil yapmayı tercih ettiler. Gelen talepler doğrultusunda bu yıl da aynı olacağını düşünüyorum.”

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