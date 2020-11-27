Pandemide BES tasarrufları arttı

Olgun Küntay, kişilerin tasarruf motivasyonlarında pandemi döneminin etkin olmasının nedenlerini de sıraları. Bunların başında emeklilik fonlarının getirileri nedeniyle sistemdeki katılımcıların varlıklarında artış olduğuna işaret eden Küntay, son iki yılda emeklilik sektörünün etkileyici getiri oranlarına ulaştığını ve çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, “2020 yılının ilk 10 ayında enflasyon artışı yüzde 10.64 iken, aynı dönemde emeklilik fonlarının ortalama net getirisi yüzde 21.42 oldu. Yüzde 9.7 oranında reel getiri sağlandı ki, henüz onuncu ayın sonundayız, bu yıl sonunda daha da artmış olacak. 2019 yılına bakıyoruz; enflasyon yüzde 11.84 artmış, emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 27.88 olmuş ki, bu da yüzde 14 gibi reel getiriye işaret ediyor. Bu oranlar katılımcıların mevcut varlıklarının hızlıca büyümesine neden oldu, sistemden ayrılma kararlarını erteletti” dedi.

ALTINDA YÜZDE 70 GETİRİ

Olgun Küntay, getiriler hakkında da bilgi vererek, 2019’da, en yüksek getiriyi yüzde 40 artış ile hisse senedi fonlarının sağladığını, onu yüzde 33 ile altın, yüzde 26.5 ile de kamu dış borçlanma fonlarının izlediğini vurgulayarak, şunları söyledi: “2020 yılının 10 aylık döneminde altın fonu yüzde 70’in üzerinde getiri sağladı. Altın fonunu kamu dış borçlanma kağıtları takip etti. Aslında emeklilik sektörü son iki senede değil, genel olarak getirilerde iyi sınav veriyor. Son 5 yılın 4’ünde emeklilik fonlarının ortalama getirileri enflasyonun üstünde gerçekleşti.”

Olgun Küntay, son iki yılda sistemdeki katılımcıların fon dağılımını değiştirme imkanından daha fazla yararlandığını belirterek, şunları söyledi: “Katılımcıların yılda 6 kez fonlarını değiştirme imkanı var. Geçmişte fon değişikliği hemen hemen hiç yapılmazdı. 2019 ila 2020 yıllarında bu konuda da belirgin farklar oluştu. 2019’un ilk 8 ayında fon değişikliği yapmış sözleşmelerin, sistemdeki toplam sözleşmelere oranı yüzde 8 oldu; bu yıl, bu oran yüzde 12’ye yükseldi. Katılımcılar daha fazla fon dağılımı değişikliği yapıyorlar, piyasayı daha çok takip ediyorlar. Burada kişilerin varlıklarının büyümüş olmasının da etkisi var.”