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Pandemi Türkiye’yi teknoloji üssü yaptı

#Pandemi#Türkiye#Teknoloji
Pandemi Türkiye’yi teknoloji üssü yaptı

Pandeminin tetikleyici gücüyle hız kazanan dijital dönüşüm, tüm dünyada yazılım teknolojilerine olan ihtiyacı artırırken, yazılımın ihracat yolculuğunu da hızlandırdı.

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TÜBİSAD’ın (Bilişim Sanayicileri Derneği) verilerine göre, Türk yazılım sektörü 2020’de 10 milyon TL’yi aşan BT ihracatından yüzde 82 ile en büyük payı alarak yaklaşık 9 milyon TL ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ihracatında yüzde 67 ile Avrupa ilk sırada yer alırken onu yüzde 17 ile Ortadoğu ve Afrika izledi.

Türkiye yazılım sektörünün ihracat faaliyetleriyle küresel dijital ekosistemdeki konumunu yükselttiğini kaydeden Univera & Univis Kanal Yöneticisi Sedat Azizoğlu, “Özellikle EMEA Bölgesi büyük bir potansiyel barındırıyor. Yapılan araştırmalara göre yazılım şirketleri EMEA Bölgesi’ni önümüzdeki 5 yıl için potansiyel büyüme fırsatının olduğu bir coğrafya olarak tanımlıyor. Biz de dijital dönüşümde öncü olan Univera ve yenilikçi BT çözümleri sunan kardeş şirketimiz Univis ile birlikte EMEA'daki faaliyetlerimizi genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

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Pandemi Türkiye’yi teknoloji üssü yaptı

KNOW-HOW TRANSFERİ

Geliştirdikleri İş Ortağı Programı odağında Türkiyenin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri ve EMEA’da da yeni iş ortaklarıyla büyümeye odaklanacaklarını kaydeden Sedat Azizoğlu, “Univera’nın kurumsal teknolojilerdeki 30 yıllık tecrübesini Univis’in yenilikçi BT yüzüyle birleştirerek satış, servis ve lojistik iş çözümlerimizi bölgeye kazandırmaya devam edeceğiz. İş Ortağı Programı kapsamında, bölgede çözümlerimizin satışını ve kurulumunu yapan şirketlerle değer ortaklığı yapacağız. Müşterilerin ihtiyacına uygun geliştirme yapanlarla ise çözüm ortaklığı kuracağız. Yeni ortaklıklarla Türkiye’den bölgeye know-how transferi yapacağız” diye konuştu.

KOBİ’LERE ÖZEL ROL

Kardeş şirketleri Univis ve Univera’yla özellikle Ortadoğu’da yer alan KOBİ’lerin dijital dönüşümüne kılavuzluk edeceklerine değinen Sedat Azizoğlu, “Bu kapsamda depo yazılım çözümümüz StockMate, mobil satış dağıtım yazılımımız WebPlus, sahadan veri toplama ve mobil ekip yönetimi sağlayan QuestMate, dijital servis yönetimi çözümümüz ServiceMate, e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv ve e-defter gibi yasal evrakların dijitalden yönetilmesini sağladığımız Uni-Dox gibi çözümlerimizle KOBİ’leri stratejik hedeflerine ulaştıracağız. Bölgede kuracağımız ortaklıklar KOBİ’lere ulaşmamızda ve marka bilinirliğimizi artırmada bize zaman ve güç kazandıracak” ifadelerini kullandı.

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#Pandemi#Türkiye#Teknoloji

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