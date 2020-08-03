Pandemi motosikleti durduramadı

Yıla hızlı giren ve yine otomobil satışlarında olduğu gibi talebe yetişemeyen motosiklet sektöründe, pandemi ve artan fiyatlar ile satışlar bir miktar durmuştu. Ancak yılın altıncı ayı motosiklet satışlarında beklentinin çok üzerinde bir artış ile geçen yılın üzerine çıktı. Artan fiyatlar, yükselen vergi ve araya giren pandemi dönemine rağmen ilk 6 ayda trafiğe kaydı yapılan 86 bin 754 adetlik motosiklet ile 2020 yılı, 2017, 2018 ve 2019 yıllarının tamamını geride bırakmayı başardı.

YÜZDE 60 BÜYÜME

Hem otomobil hem de motosiklet satışlarının beklenenin çok üzerine geliştiği haziran ayı incelendiğinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41.2’sini otomobil, yüzde 38.8’ini motosiklet, yüzde 10.5’ini kamyonet, yüzde 6.7’sini traktör, yüzde 1.3’ünü kamyon kalan 1.5’ini ise minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 2020 yılı haziran ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.4 oranında arttı. Tuik verilerine göre altıncı ay sonuna gelindiğinde motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 9.3 oranında arttı. 2020 yılı haziran ayında 29 bin 491 adet tescil yapılırken 2019 Haziran ayında ise 18 bin 386 adet tescil yapıldı.

15 İLDE YOĞUNLAŞTI

Türkiye çapındaki motosiklet satışları incelendiğinde, 2020 yılı ocak-haziran döneminde motosiklet tescil adetlerinin yüzde 53’ünün 15 ilde gerçekleştiği göze çarpıyor. Bu iller arasında İstanbul, adetsel olarak birinci sırada yer almasına karşın, nüfusa oranlandığında çok alt basamaklarda kalıyor. Nüfusa göre motosiklet kullanım oranlarında lider il yüzde 16.9’luk pay ile Muğla olurken, yüzde 16.5 ile Kilis ve yüzde 12.7 ile Manisa bu illeri takip ediyor. İstanbul ise 2020 yılı ilk 6 ayında tescili yapılan 15 bin 196 nüfusa oranla motosiklet kullanım oranında yalnızca yüzde 2.2’lik pay alarak 47’nci sırada kaldı.

250 CC ALTINDA TALEP PATLAMASI

GEÇEN yılın ilk 6 ayı mercek altına alındığı zaman küçük sınıf olarak adlandırılabilecek 250 cc altı motosikletler 57 bin 212 adetlik bir satış rakamına sahipti. 2020 yılının ilk 6 ayında ise bu rakam 75 bin seviyelerine çıktı. Bu talep artışında özellikle evlere servis yapan firmaların scooter alımlarını artırması olarak dikkat çekti. 251 cc ve üzeri motosikletlerde de satış rakamlarında bir artış göze çarpıyor. 2019 yılında ilk 6 ayda 2 bin 919 adet satılan bu sınıfta, 2020 yılı aynı dönemde satış rakamları 3 bin 275’i buldu.