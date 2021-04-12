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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Palandöken’e liman onay bekliyor

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Palandöken’e liman onay bekliyor

Erzurum Palandöken’in yanı sıra Mardin, Konya ve Kars ile Habur’un da aralarında bulunduğu 19 yerde deniz limanları gibi işlev görecek ‘kuru liman’lar kurulmasını öngören uluslararası anlaşma, Meclis’ten onay bekliyor.

7 yıl önce imzalanan, ancak bugüne kadar onay sürecini tamamlayamayan anlaşma, bir kez daha Meclis’e gönderildi. BM Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu himayesinde hazırlanan Hükümetlerarası Kurul Limanlar Anlaşması’na göre kuru liman kurulacak yerler şunlar: “Ankara Kazan, Balıkesir Gökköy, Bilecik Bozüyük, Denizli Kaklık, İstanbul Halkalı ve Yeşilbayır, İzmir Köseköy, Erzurum Palandöken, Eskişehir Hasanbey, Habur, Mersin Yenice, Mardin, Kars, Kayseri Bogazköprü, Kahramanmaraş Türkoüğlu, Konya Kayacık, Samsun Gelemen, Sivas, Uşak."

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