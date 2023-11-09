Palandöken’e 2 milyar dolarlık ‘davos’ projesi

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, turizmde Palandöken’i yeni ‘Davos’ yapmak istediklerini açıkladı. Gazetecilere özel açıklamalar yapan Mehmet Sekmen, kayak turizminde önemli bir yeri olan Palandöken’i bu anlamda dünyanın marka merkezlerinden biri haline getirmek üzere projeler hazırladıklarını vurguladı. Sekmen’in bahsettiği projelerden en önemlisi de ‘Palandöken 2’ olarak adlandırılan Konaklı Kayak Merkezi’nin yeniden canlandırılması. Bu merkezi yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımlayeniden hayata geçireceklerini, dağın eteklerinde yeni bir tatil köyü kuracaklarını söyleyen Sekmen, şu bilgileri verdi: “Dağın diğer tarafında yer alan ve Palandöken kayak merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Kayak Merkezi için bir master plan hazırladık. Bu merkez en az 10 yeni otel, 1.000 özel villa ile 10-15 bin yatak kapasitesine sahip olacak. Dünyaca ünlü otel zincirlerine ev sahipliği yapacak. Gecelik fiyatların ise 2000-2.500 Euro seviyelerinde olacağını düşünüyoruz.”

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12 AY BOYUNCA HİZMET VERECEK

Mehmet Sekmen’in verdiği bilgilere göre yeni tesis için Turizm Bakanlığı’ndan onay alındı. Burada futbol sahaları, spor tesisleri, kongre merkezi kurulacak. Dağda ise uluslararası standartlarda pistler bulunacak. Sosyal donatılar yer alacak. Kurulacak spor tesisleriyle 12 ay boyunca hizmet verecek olan Konaklı Kayak Merkezi, Ejder markasıyla işletilecek. Bu projeyi beş yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Sekmen, “Beş yıl içinde dünyanın yeni Davos’unu yapacağız. Şu anda Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkıyoruz ve yarışma yaparak en iyi teklif veren firmayla çalışacağız” dedi. Sekmen ayrıca Palandöken’den Konaklı’ya teleferik yapılacağını da söyledi.

ARALIKTA SEZON AÇILIYOR

Palandöken’de kar saklama depoları oluşturduklarının ve sezonun aralık ayında başlayacağının bilgisini veren Sekmen, “100 birim karın 60 birimini muhafaza ediyoruz. Bu karı da suni karlamanın altına seriyor böylece pist kalitesini artırıyoruz. Sezonun başında sezon ortasındaymış konforu sağlıyoruz” diye konuştu. Bölgede gece kayağı için aydınlatma yaptıklarını aktaran Sekmen, şöyle devam etti: “Avrupa’da 4-5 km gece kayağı yapılma imkânı var. Bizde ise bu 10 km. Gece ve gündüz kayak yapılabiliyor. Geçen yıl 1 milyon 950 bin kişiyi ağırladık. Bu yıl 2.5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz.”

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ASYA PAZARINDAN KAPADOKYA İPTALİ

-Kapadokya, Gazze savaşının etkilerini yaşıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Teyfik Ölmez, Gazze’de yaşanan olaylardan sonra ciddi bir şekilde rezervasyon iptalleri geldiğini belirtti. Asya pazarının kış döneminde bölge turizmini beslediğine dikkat çeken Ölmez, “En çok Endonezya, Malezya, Singapur, Hong Kong, Çin, Kore, Japonya’dan turist alıyoruz. Maalesef son dönemde buralardan rezervasyon gelmiyor” diye konuştu.

HEDEFLERE ULAŞILACAK

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş da savaşın Uzak Doğu pazarında tedirginlik yarattığını belirtti. Toktaş, “Gazze’de yaşanan savaş İstanbul’u da etkiledi. Kasım ve aralık ayları da sakin geçecek gibi görünüyor. Aynı şekilde Antalya ve Bodrum da etkilendi. İsrail, Ürdün ve Lübnan pazarından iptaller aldık ama hedeflerimizi şaşırtacak bir etki yaratmadı. Sene sonu itibariyle hedeflere ulaşacağız” bilgisini verdi.