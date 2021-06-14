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HaberlerEkonomi HaberleriPalandöken'deki Kum-Çakıl ocağına 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek
GeriEkonomi Palandöken'deki Kum-Çakıl ocağına 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 14.06.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Palandöken'deki Kum-Çakıl ocağına 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek

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Palandöken'deki Kum-Çakıl ocağına 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek

Erzurum İli Palandöken İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kum-Çakıl Ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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