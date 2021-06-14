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Palandöken'deki Kum-Çakıl ocağına 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek
Erzurum İli Palandöken İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kum-Çakıl Ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
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