Özel hastaneye yeni ödeme modeli

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

SGK, koronavirüs salgını başında özel hastanelere ayrı bir ödeme modeli çıkarmış, yoğun bakımlar için de fiyat güncellemesi yapmıştı. Ancak vaka sayıları azalmaya başlayınca özel hastanelere ayrılan ödenek kesilmiş, koronavirüs için vatandaşlar sadece devlet hastanelerine yönlendirilmişti. SGK, son dönemde yaşanan vaka artışı nedeniyle bir duyuru yayınlayarak, özel hastaneler için ayrı bir ödeme modeli çıkardı. Bu kez, salgının başından farklı olarak, tomografi sonucuna göre pozitif olduğu tahmin edilen vakalar için ödenek ayrılmayacak. Özel hastaneler sadece, PCR testi pozitif çıkan hastaları tedavi ederek ödenek alabilecek.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin salgının başında işin içine dahil edildiğini ancak vaka sayıları azalınca ödemelerin durdurulduğunu kaydetti. Bahat şunları söyledi: “Ödemeler durdurulduktan sonra standart hasta ödemelerine dönüldü. Yani SGK diğer hastalara ödediği kadar parayı özel hastanelere ödemeye başladı. Özel hastaneler, hastalardan daha çok para talep etmek durumunda kaldı ve hastalar daha çok kamuya yöneldiler. Devlet hastanelerinde bir yoğunluk oluşacağından endişe edilmiş olmalı ki koronavirüs için ödemeler yeniden güncelendi. Ancak bugünkü ödeme modelinde PCR pozitifliği baz alındı. Daha önce klinik ve tomografiyle de tedaviye başlanabiliyordu. Koronavirüs yoğun bakım hastalarına da benzer ödeme yapılıyordu. Ancak burada asıl problem şu, PCR ancak hastaların yüzde 60’ına doğru teşhis koyuyor. PCR’ı negatif ama akciğeri tutulmuş hasta sayısı oldukça fazla. Yine de SGK’nın bu ödemeleri tekrar getirmiş olmasından dolayı memnunuz. Bu özel sektörün işin içine daha gönüllü katılmasına katkı sağlayabilir, vatandaş memnuniyeti de artar.”