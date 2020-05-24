Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin: 82 milyonun gıdası için mücadeleye devam

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, pandemi sürecinde gıda sektörünün Türkiye için en zorlu şartlarda bile çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini söyledi. “İşçi-işveren demeden ortak hareket edilmesi gereken bir süreçten” geçildiğini açıklayan Şahin, “Öz Gıda İş Sendikası olarak salgın sürecinin ilk gününden bu yana örgütlü olduğumuz işyerleriyle birlikte mücadele verdik, birlikte savaştık. Bu günleri hep birlikte ortak akılla aşacağımıza inanıyoruz. Sosyal taraflar olarak, çalışana ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sonuna kadar destekçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

82 MİLYON İNSAN İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Salgın sürecinde en kritik sektörün gıda olduğunu belirten Şahin, “Marketlerimizde her zaman gıda bulunması en az hastanelerimizin olması kadar önemli bir meseledir. Yaşadığımız bu zor dönemde gıda üreticileri ve çalışanları büyük kahramanlardır. Biz evlerimizde otururken onlar fabrikalarda üretime devam ettiler. Artan talebi karşılamak için tüm tedbirlerle birlikte çalışmayı sürdüren eden bu insanlar mücadelenin en ön saflarında yer aldılar” dedi.

GIDA EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR ÖDEMESİ

Gıda emekçilerinin fedakarlıklarının maddiyatla ölçülemeyeceğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

“Bu süreçte çalışanların hem maddi hem manevi desteklenmesi hayati önem taşıyor. İşverenlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucu çalışanlarımıza teşekkür ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Bu vesile ile, mesai mefhumu gözetmeden üretime devam eden üyelerimizin bu özverili çalışmalarının ödüllendirmek adına büyük duyarlılık göstererek her birine teşekkür ikramiyesi ödeyen ülkemizin köklü kuruluşu Yıldız Holding’e bağlı Ülker Gıda, Önem Gıda, Atlas Gıda, Reform Gıda, Biskot, UNMAŞ, Besler Gıda, Pendik Nişasta, Kerevitaş, Marsa, Aytaç, Donuk Fırıncılık, CCC Gıda, Kerevitaş, Kerpe ve yine örgütlü olduğumuz Çizmeci Gıda, Kellogg’s Gıda, Lesaffre Mayacılık, Ak Gıda, Gönenli Süt, Hero Baby ve Marmarabirlik yöneticilerine sendikamız ÖZ GIDA İŞ, üyelerimiz ve yönetim kurulumuz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Bu anlayışın tüm sektörlere örnek olmasını dileriz.”