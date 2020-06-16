Oyunun kuralları değişiyor

Koronavirüs sürecinde kapatılan birçok işletme tedbirlerini alarak yeniden çalışmaya başladı. Ancak daha açılmayan ve açılmayı bekleyen bazı işkolları bulunuyor. Bunlardan biri de oyun ve eğlence alanları. Daha çok çocukların ve ailelerin ziyaret ettiği bu alanların büyük bir kısmı henüz açılabilmiş değil. Özellikle AVM gibi kapalı alanlarda hizmet veren çocuk oyun alanlarının ne zaman açılacağı belli olmasa da, sektör temsilcileri dış mekânlarda bulunan lunaparkların devreye girmesini beklediklerini ifade ediyor.

DIŞ MEKANLAR AÇILSIN

Bu kapsamda hem iç hem de dış mekânlar için yeni tavsiye kararları aldıklarını belirten Tüm Eğlence, Park, Etkinlik ve Atraksiyon Derneği Başkanı Mustafa Mertcan, “Pandemi sürecinde eğlence sektörü direkt etkilendi. 16 Mart’ta AVM’lerin kapanmasıyla, biz de işletmelerin kapanması için bakanlıktan talepte bulunmuştu ve resmi olarak kapandığımızı bildirdi. 1 Haziran itibarıyla ise bowling salonları ve ip parkurları açıldı. İç mekanlardaki oyun alanlarının açılması için biz de bekleme kararındayız. Ancak dış mekân için tamamen hazırız. ” dedi.

“Dernek olarak geliştirdiğimiz hijyen kurallarımız var” diyen Mertcan şöyle devam etti: “İç mekânlar için de farklı hijyen kuralları geliştiriliyor. Bütün işletmeler bu standartları uygulamak için gerekli çalışmaları yaptı. İç mekânların açılışı ise en erken eylül ortası olabilir. Buraların hemen açılması gibi bir talebimiz yok.”

‘AVM’LER İÇİN ÖNEMLİYİZ’

AVM’lerde bulunan oyun-eğlence alanlarının son durumu hakkında da bilgi veren Mustafa Mertcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle AVM içerisinde bulunan bu alanların geleceği sektör tarafından da endişe konusu haline geldi. Ülke ve sektör olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Biz de bu noktada AVM’ler ile bu zorlu süreci atlatacağımız güne kadar çocuk oyun ve eğlence alanları için ciro kirası uygulamasına geçilmesi talebimizi ilettik. Eğlence alanları insanları AVM’lere yakınlaştırıyor. Bizler AVM’ler için çok önemliyiz. Aile ve çocuk eğlence alanları AVM’ler için bir çekicilik unsuru. Bu yüzden oralarda da faaliyete devam ediyor olmamız önemli.”

OYUN-EĞLENCE ALANLARI İÇİN ALINAN TAVSİYE KARARLARI

Maskesi ve eldivensiz kimse kabul edilmeyecek. Girişte maske, eldiven ve dezenfektan bulundurulacak. Belirli noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirilecek. 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde misafir kabul edilecek. Oyuncaklarda sosyal mesafe düzenine göre oturulabilecek. Kullanılan her oyuncak yeniden dezenfekte edilecek. Ortak kullanım alanlarına en fazla 3 kişi kabul edilecek. Çalışanların hepsi maske, siperlik, eldiven kulalanacak. Park içinde gezici ilk yardım görevlisi olacak. Hem müşterilerin hem çalışanların ateş ölçümü yapılacak.

4 milyar TL: Oyun-eğlence alanlarının Türkiye’deki yıllık cirosu

45 BİN: Oyun-eğlence sektöründe istihdam edilen kişi sayısı

100 BİN: Yüksek sezonlarda dönemlik çalışanlar birlikte istihdam edilen kişi sayısı

150 MİLYON: Oyun-eğlence alanlarının Türkiye’deki ziyaretçi sayısı

6.2 MİLYON m²: Oyun-eğlence sektörün faaliyet gösterdiği alanın büyüklüğü

600 BİN m²: AVM’lerdeki oyun-eğlence alanlarının büyüklüğü

50 MİLYAR $: Dünyada oyun-eğlence alanlarının yıllık cirosu