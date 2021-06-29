OYAK’tan enflasyonun 12.6 puan üzerine nema

Genel kurulun ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2020 Faaliyet raporuna göre, geçen yıl sonu itibarıyla OYAK’ın konsolide hasılatı 73 milyar TL’ye, toplam varlıkları da 157 milyar TL’ye ulaştı. OYAK, 4.3 milyar dolarlık toplam ihracatı ile de Türkiye’nin 2020 yılı toplam ihracatının yüzde 2.5’ini tek başına gerçekleştirdi. OYAK, grup şirketleriyle birlikte 2020 yılında 15 milyar TL vergi ödedi. OYAK, son yıllarda yaptığı uzun vadeli planlara dayanan stratejik hamlelerle grup şirketlerinin kârlılıklarını ve piyasa değerlerini arttırdı. OYAK, tüm bunları yapılandırılmış organizasyon, profesyonel ekipler, mevcut şirketlerinin verimlilik ve altyapı yatırımları, yeni yatırım ve satın almalar, şirket birleşmeleri ve halka arzlar ile gerçekleştirdi.”

36 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

OYAK’ın 24 ülkede 137 şirkette 36 bini aşan çalışanı bulunduğu belirtilen açıklamada, “Son 5 yılda gerçekleşen 26.5 ortalama nemanın sürdürülebilir başarısı OYAK’ın varlığı içerisindeki satın alma, satış, birleşme ve halka arz gibi tüm yatırım kararları temsilciler kurulu ve genel kurul kararları doğrultusunda oluşturulan politika ve esaslar çerçevesinde gerçekleşiyor. Kararlar, mevzuata uygun şekilde icra edilmekte, ön değerlendirmeler detaylı incelemeler ve teknik çalışmalar genel müdürlük tarafından uluslararası değerleme ve denetim kriterleri gözetilerek, uluslararası danışmanlık, derecelendirme ve değerleme firmalarına yaptırılarak, tüm kararlar yönetim kurulunda oy birliği ile alındı. Üye rezervlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek için döngüsel olmayan operasyonel kârlılığı yüksek, pandemi gibi krizlerde dahi stabil büyümesini sürdüren, son tüketiciye ulaşılabilen perakende sektörlerinde faaliyet gösterilmesi gerekliliğini gören OYAK, TOTAL, M Oil, Milangaz, Tamek ve Sagra’nın hisse ve varlık devirlerini gerçekleştirdi. OYAK böylece 240 milyar TL pazar hacmine sahip akaryakıt sektöründe, 122 milyar TL büyüklüğünde ve hız kesmeyen büyümesi ile iştah kabartan gıda sektöründe de faaliyet göstermeye başladı” ifadeleri kullanıldı.

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