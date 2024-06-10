ÖTV matrahlarını güncelleme vakti

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Bu noktada özellikle Chery ve MG’ye hatta ‘Tiggo 8 Pro’ya ayrı bir parantez açmak gerek. Aynı sınıftaki otomobillerin fiyatı 2.3 milyon TL’den başlarken 1.8 milyon TL’ye yüksek donanımlı erişilebilir bir D segmenti SUV almak şüphesiz birçok vatandaşın tercihi oldu. Öyle ki, ilk 5 ayda satılan 38 bin adet Çinli aracın 11 bin 331 adedini Tiggo 8 Pro oluşturdu. Durum böyleyken Çin’den gelen otomobillerde gümrük vergisini yüzde 50’ye çıkarma kararı tepkiye neden oldu.

KASIM 2022’DE KALDI

Ticaret Bakanlığı ilave vergi düzenlemesinin sebeplerini şu şekilde sıraladı: Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunması, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedefleri, yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik. Türkiye’nin kendi sanayisini ve ekonomisini korumak için alınan bu yerinde karar uzun süredir bekleniyordu. Diğer yandan, hem vatandaşların otomobile kolay erişebilmesi hem de yerli üretimin desteklenmesi için uzun süredir beklenen bir karar daha var; son olarak Kasım 2022’de güncellenen ÖTV matrah limitleri... Bence bir sonraki adım önce tüketicinin rahatlaması sonra otomotiv sanayisi için matrahların güncellenmesi olmalı.

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TÜRKİYE ARTIK ‘1 MİLYON’LUK PAZAR

2024 yılına başlarken otomotiv sektörünün çatı kuruluşları ve kimi markalar bu yıl pazarın yüzde 30-35 hatta daha üzerinde daralacağına dair öngörülerini paylaştı. Bu öngörülere göre seçimlerden sonra pazarın ritmi ciddi şekilde düşecek ve yıl 800 bin adet seviyesinde kapanacaktı. Bir noktada haklılardı bu fiyatlar, vergiler ve faizlerle araç satın almak neredeyse imkansız gibiydi. Özellikle mayıs ayı pazarın gidişatıyla ilgili önemli bir gösterge olacaktı. Ancak bu tahmiler tutmadı ve nisanda bayram nedeniyle daralan pazar mayıs ayında 100 bin adedi aşarak 2023’ün ardından 2024’te de ‘1 milyon’ adedi geçeceğini güçlü şekilde gösterdi.

Haklarını vermek lazım. Sene başından bu yana tek iyimser tabloyu Stellantis yöneticileri çizdi. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç mart ayında Bloomberg yayınında, “Tüm yılı 1 milyon-1 milyon 100 bin seviyelerinde kapamanın aslında çok da pozitif olmayan realistik bir beklenti olduğunu düşünüyoruz” derken Citroen Genel Müdürü Selen Alkım, “Her şeye rağmen 1 milyonu aşarız” demişti. Hatta Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “Mayıs ayı satışları 100 bini bulur” demişti. Özellikle mayıs itibarıyla Türkiye pazarına girmeye başlayan Stellantis ve Ford hafif ticarilerinden beklenti büyüktü. Beklenildiği gibi de oldu Mayıs’ta sadece 13 bin 737 adet HTA satışı Stellantis ve Ford’dan geldi.

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Pandemiden sonra otomobile olan ihtiyacın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarken, pazarın artık 1 milyon adedin altına düşmeyeceğini düşünenlerdenim. Bu yıl ise satış tempsonu sürdüren etkenler sırasıyla şu şekilde sıralanıyor:

1. 300 bin adedi bulduğu söylenen biriken talep.

2. Hafif ticari araç müşterisinin bekleyen ihtiyaçları.

3. Yüksek turizm beklentileriyle filoların otomobil talebi.

4. Elinde yüksek stok bulunan markaların kampanyaları.

5. GSR II’ye takılan araçlara ilave kampanyalar yapılması.