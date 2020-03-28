Otoyollarda kritik projeler hız kesmiyor

3. Boğaz Köprüsü’nü de kapsayan proje Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılacak. Projele Kuzey Marmara Otoyolu’nun Asya-Avrupa bağlantısı tamamlanmış olacak.

TEMİNAT 25 MİLYON TL

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Nakkaş-Başakşehir otoyolu ve bağlantı yollarının yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına yönelik ihale Resmi Gazete’de yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihaleye katılacak firmaların 25 milyon TL geçici teminat tutarı yatırmaları istenirken, ihale kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak. 45 kilometrelik otoyol, Kınalı-Odayeri otoyolunun Nakkaş Köyü civarından başlayarak Hadımköy-Deliklikaya Kayabaşı mevkiinden geçip mevcut Başakşehir kavşağında bitecek.

ULAŞIMI RAHATLATACAK

Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nin ulaşımını rahatlatacak. Otoyolun 4 şeritli tünelleri dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini de taşırken, tamamlandığında bağlantı yolları dahil toplam 400 kilometrelik kesintisiz bir otoyol ortaya çıkacak.