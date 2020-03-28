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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Otoyollarda kritik projeler hız kesmiyor

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Otoyollarda kritik projeler hız kesmiyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihaleye çıktı.

3. Boğaz Köprüsü’nü de kapsayan proje Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılacak. Projele Kuzey Marmara Otoyolu’nun Asya-Avrupa bağlantısı tamamlanmış olacak.

TEMİNAT 25 MİLYON TL

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Nakkaş-Başakşehir otoyolu ve bağlantı yollarının yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına yönelik ihale Resmi Gazete’de yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihaleye katılacak firmaların 25 milyon TL geçici teminat tutarı yatırmaları istenirken, ihale kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak. 45 kilometrelik otoyol, Kınalı-Odayeri otoyolunun Nakkaş Köyü civarından başlayarak Hadımköy-Deliklikaya Kayabaşı mevkiinden geçip mevcut Başakşehir kavşağında bitecek.

ULAŞIMI RAHATLATACAK

Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nin ulaşımını rahatlatacak. Otoyolun 4 şeritli tünelleri dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini de taşırken, tamamlandığında bağlantı yolları dahil toplam 400 kilometrelik kesintisiz bir otoyol ortaya çıkacak.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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