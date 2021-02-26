Otonom otobüs Külliye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karsan liderliğinde Adastec iş birliği ile geliştirilen Avrupa ve Amerika’nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak Electric”i yakından inceleyerek test etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Karsan CEO’su Okan Baş, Adastec Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güçlü ve Adastec CEO’su Ali Ufuk Peker de katıldı.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Etkinlikte, aynı zamanda kendi sınıfında Avrupa ve Amerika’nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olan Karsan Otonom Atak Electric’le ilgili kapsamlı bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle sürücü koltuğu boş olan otonom otobüse binerek Külliye içinde seyahat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki turun ardından yaptığı açıklamada, “Dünyanın seri üretilen ilk 4. seviye sürücüsüz ve elektrikli otobüsü Atak Electric’i test ettik. Karsan ve Adastec firmalarımızın ortak üretimi olan Atak Electric, tüm dünyada temiz enerji tüketiminin öncelikli olduğu böylesine bir dönemde inşallah gururumuz olacak. Türkiye’yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız. Ülkemiz için iftihar vesilesi bu araç için Karsan ve Adastec’i tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AVRUPA VE AMERİKA’DA TEK

8 metre sınıfında Avrupa ve Amerika’da ilk kez gerçek rotada çalışabilecek Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan’ın yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde geliştirildi. Otonom Atak Electric’in test, simülasyon ve validasyon çalışmaları 1 senede tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi. Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, Otonom Atak Electric’i geliştirmek için bir başka Türk teknoloji şirketi Adastec ile iş birliği yapıldı. Bu iş birliğinin ilk seri üretim aracı olarak üretilen ve Romanya’ya satışı yapılan Otonom Atak Electric, şubat ayı sonunda teslim edilerek ülkede hizmete başlayacak.