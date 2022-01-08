Otonom araç ve mobilite işbirliği

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HKÜ ve Bilişim Vadisi otonom araç iş birliğinin ilk adımı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla birlikte Bilişim Vadisi’nde geliştirilen otonom sürüş sistemlerine hazır araç platformunun tanıtımı yapıldı. Etkinlikte; otonom araç platformunun geliştiricileri olan United Teknoloji Grup Başkanı Muhammed Alyürük ve Ortem Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şahin Karaman tarafından öğrencilere ve öğretim elemanlarına bilgiler verildi.

YAZILIM GELİŞTİRECEĞİZ

HKÜ olarak yapay zekâ, otonom araçlar ve diğer mobilite araçlar konularına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu konularda yapılan çalışmaları destekliyor, uzmanlıklarımızı geliştirmeye ve araştırma merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde otonom sistemler üzerinde pek çok Ar-Ge çalışması yapılıyor. Bugün burada gördüğünüz Otonom Engelli Aracı ve Otonom Su altı Drone’u bunlardan bazıları. Daha önce güneş enerjisi teknolojileri konusunda iş birliği yaptığımız Bilişim Vadisi ile otonom sürüş sistemleri başta olmak üzere diğer teknoloji alanlarında da nitelikli iş birliği yapma kararlılığındayız. Bunun ilk adımı olarak, Bilişim Vadisi’nde geliştirilen otonom araç platformunun öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin HKÜ’de yaptığı Ar-Ge çalışmalarında kullanılması sağlandı. Böylelikle sürücüsüz araç teknolojileri alanında kendi yazılımlarımızı daha rahat geliştirebileceğiz ve test edebileceğiz. Türkiye Açık Kaynak Platformu Sözleşmesini de imzaladık. Bütün bu gelişmeler, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerimizde okuyan öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkı yapacaktır. Ayrıca bu platform, RoboTaksi-Binek Otonom Yarışması ve diğer TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan öğrencilerimize de büyük fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

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A. Serdar İbrahimcioğlu da, “Tüm üniversitelere örnek olabilecek bir modeli HKÜ’de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki arzumuz, öğrencilerimizin yapılan bu işler neticesinde sunacakları katkılarla örnek olmalarıdır” ifadelerini kullandı.