Otomotive teknolojik darbe

Koronavirüs, ilk gündeme geldiği günden bu yana bir çok farklı krizi beraberinde getirdi. Bu dönemde teknolojik aletlere ve dolayısıyla yarı iletkenlere artan talep, otomotivin ihtiyaç duyduğu çiplerin firmalar tarafından tedarik edilememesine sebep olmaya başladı. Öncelikle küçük bir kriz olarak görülen durum fabrikalarda üretimin durma noktasına gelmesine kadar büyüdü.

EVDEN ÇALIŞMA ETKİSİ

Özellikle evden çalışma döneminde, elektronik alet satışları ciddi oranda artış gösterdi. Bu süreçte oyun dünyasında da hızla bir büyüme yaşandı.Dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için sektör devleri, yarı iletken üretimlerini tablet, telefon, bilgisayar ve ev elektroniğine ağırlık verecek şekilde yönlendirdi. Bu dönemde otomotiv sektörünün gelişiminin bir miktar yavaşlamış olması da sektörün bu doğrultuda gelişmesine yol açtı. Ancak otomotivde üretim ve çip talebi yeniden güçlenince, teknoloji firmaları otomotivin talebini karşılamakta zorlanır hale geldi.

ÜRETİM YENİDEN DURDU

Koronavirüsün ilk gündeme geldiği dönemde hem dünya çapında hem de Türkiye’de otomotiv fabrikaları üretime ara vermişti. Şimdi ise çip üretimindeki tedarik sıkıntısı, otomotiv tedarikini de olumsuz etkiledi. Daimler, Ford Motor Company, Toyota, Fiat Chrysler, Nissan, Volkswagen gibi dünya devi üreticiler bu krizden etkilenirken ve bazı fabrikalar bir aya varan sürelerde kapanırken, son olarak General Motors da 4 fabrikasındaki üretimi yarıya indirmek zorunda kalacağını açıkladı. GM sözcüsü David Barnas konu ile ilgili Reuters’e yaptığı açıklamada, “Etkileri azaltma çabalarımıza karşın, yarı iletken sıkıntısı özellikle 2021 yılında GM üretimini etkileyecektir” diye konuştu.

‘POTANSİYEL TEDARİK SIKINTISI’

Türkiye fabrikalarında i20 N ve yeni SUV modeli Bayon’un üretim hazırlığındaki Hyundai’nin global yönetiminin açıklamasında, “Belirli çiplerin otomotiv endüstrisi üzerinde yaratabileceği potansiyel tedarik kesintisinin farkındayız. Durumu yakından takip ediyoruz ve istikrarlı üretimi sürdürmek için tedarikçi ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz” denildi.

‘ÇÖZÜM YAKIN ZAMANDA DEĞİL’

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: “Otomotiv durup ev elektroniği cep telefonu bilgisayar yükselişe geçince imalatçılar onlara yüklendi. Ancak otomotiv beklenenden kısa sürede toparlanınca bu durum oluştu. Tüm markalara olumsuz etki oldu. Bu günden yarına çözülmesi zor gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda zorlu bir süreç bekleniyor. Çözüm çok yakın zamanda değil.”

‘DEVLET BAŞKANLARI DEVREDE’

Giderek büyüyen çip krizinde devlet başkanlarının da devreye girdi vurgulanıyor. Bununla birlikte, Alman otomotiv üreticilerinin yaşadığı problemler sonrasında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı mevkidaşı Wang Mei-hua ile iletişime geçerek dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co’nun (TSMC) Alman otomotiv üreticilerinin çip tedariki sorununu çözmesi adına devreye girmesini istedi. Bu sırada, 15 ABD’li senatörden oluşan bir grup, Beyaz Saray’ı küresel yarı iletken sıkıntısını gidermek için kongre ile birlikte çalışmaya çağırdı.

‘UMARIZ ÜRETİM YENİDEN DURMAZ’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, konu ile ilgili şunları söyledi: “Bizim elimizdeki bilgiler ışığında üretim ve tedarik konusunda büyük problemler görünmüyor. Ancak dünyada çip meselesi çok konuşulan bir mesele haline geldi. İnşallah pandemi sürecinin başındaki gibi üretimin yeniden duruşuna sebep olacak bir gelişme yaşanmaz.”