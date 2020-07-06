Otomotivde sıcak yaz

Pandemi etkileri ile durma noktasına gelerek bir ilkin yaşandığı 2020 yılında haziran ayı, normalleşme ile birlikte olumlu bir geri dönüşe sahne oldu. İlk 6 ayda beklentilerin üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında satışlar ikinci yarıya da ilk haftadan hızlı başladı. Bununla birlikte hem markaların hem de sektörün önde gelenlerinin yıl sonu pazar tahminleri sene başı, virüs öncesi tahminlerin bile üzerine çıkmaya başladı. Rekor teslimatlar ile filo kiralama şirketleri sektörü daha da yukarıya taşıyor. Yılın ilk yarısında, toplam satışların büyük bir bölümünü filo satışları oluştururken bu alanda önemli ilkler de yaşanıyor. Tek seferde gerçekleşen büyük teslimatlar ile hem sıfır otomobil sektörü hem de ikinci el pazarında önemli bir rahatlama öngörülüyor.



Tüm bu gelişmelere rağmen, Avrupa’nın yavaş seyrinden kaynaklı olarak özellikle ithal araçlarda tedarik sıkıntıları devam ediyor. Her ne kadar haziran ayında ithal modellerin, tedarik sıkıntısından ötürü, payı yüzde 54’e gerilemişse de yılın ilk altı ayında ithal araçların payı yüzde 61’in üzerine çıktı. Bu oran geçen yıl yüzde 56 seviyesindeydi.

FİLODA REKOR TESLİMAT

ODD’den aldığımız bilgilere göre ilk 6 ayda toplam satışların yaklaşık yüzde 40’ından fazlası filo satışları olarak gerçekleşti. Önde gelen kiralama şirketlerinden bir tanesi filosuna tek seferde 2 bin 717 araç katarak bu anlamda bir rekora imza attı. Temmuz ayının başında Çek otomobil üreticisinin yeni modelinin Türkiye pazarına rekorla giriş yapmasına önayak oldu. Bu teslimat ile birlikte Çek üretici, haziran ayının tamamında sattığı araç rakamı olan 3 bin 205’i tek bir teslimat ile yaklaşmış oldu. Marka, 2 bin 364 adet Scala ve 353 adet Superb olmak üzere toplam 2 bin 717 adet araç ile Türk otomotiv sektörü ve marka tarihindeki en büyük filo teslimatını gerçekleştirildi.

'İKİNCİ YARI DAHA HIZLI GEÇECEK 700 BİNİ BULUR'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe son 10 yıllık satış ortalamalarına yakın bir seviyeye gelindiğini söyledi. Şahsuvaroğlu, ekonomiye güven ile birlikte kamu bankalarının, sıfır taşıtta yüzde 0.49 faiz oranıyla finansman imkanının uzatılmasının etkilerini haziran ayında daha çok görmeye başladıklarını belirterek “Geçen yıl 42 bin 688 olan satış rakamları bu yılın haziran ayında 70 bin 903 bine ulaştı. Otomobil ve hafif ticari pazarı bu yıl haziran ayında, geçtiğimiz yıla göre, tam yüzde 66.3 oranında artmış durumda. OYDER olarak her zaman, pazarın daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi muhafaza ettik. Vatandaşlarımızın ekonomiye olan güvenleriyle birlikte bu rakamlar daha da artacaktır. Veriler ışığında bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

'İHRACAT YENİDEN 2 MİLYAR DOLARI GEÇTİ'

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü normalleşmenin başladığı haziran ihracatında düşüş yaşasa da iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıkarak koronavirüsün olumsuz etkisinin azaldığını gösterdi. Otomotiv ihracatı yüzde 8 azalışla 2 milyar 16 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Mevcut pazarlarda güçlenmenin yanında, alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımızın meyveleri haziranda da kendini gösterdi. İsrail’e yüzde 137, Mısır’a yüzde 131 ve Brezilya’ya yüzde 399 oranında yüksek artışlar kaydettik. Özellikle Türkiye’de satılan her 10 otomobilin yaklaşık 6 tanesinin ithal olmasından dolayı bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ancak Türkiye’de yerli üretimde şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor” dedi.