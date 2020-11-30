Otomotivde ikinci dalga endişesi

ARTIŞ BU YILA ÖZEL

Bozkurt, lansmanda yaptığı konuşmada otomotiv sektörünü de değerlendirerek yılın tamamlanmasına 1 ay kala talebin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, “Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedariğin aksamaması gerekir. Ancak pandemi dolayısıyla yaşanan yoğun talebin bu yıla özel kalacağını, 2021 yılının ise bu yılın altında kalan bir yıl olacağını düşünüyorum. 2018’den beri filo ve perakendede ötelenmiş talep vardı. Ayrıca pandemi döneminde insanların özel araç kullanma isteği ve ikinci el araç fiyatlarının artmasıyla birlikte elindeki ikinci el aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlerin fazla olması, bu talep patlamasına yol açtı. Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebilir” şeklinde konuştu.

ÜRETİM DURABİLİR

Bozkurt, koronavirüs salgınında ikinci dalganın seyrinin ciddi önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “Pandeminin seyrine bağlı olarak üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri ne yazık ki halen taşıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tedarikçinin ürettiği binlerce parça içinden otomotiv sisteminin devamlılığı için tek bir parça bile hayati önemde. Dünya genelinde vaka sayısının artışlar göstermesiyle birlikte üretim ve satış planlaması yapanlar çok zorlanıyor. Ancak şu ana kadar yapılan planlamayla üretim tarafının tüm dünyada mevcut şartlara göre yine de başarılı olduğunu görüyoruz. Ancak bulaşma hızının da arttığı bu günlerde risk halen sürüyor.Bu nedenle sadece bizim sektörümüzde değil, tüm sektörlerde benzer bir endişe var. Üretimin tekrar durma ihtimali eğer vaka sayısı kontrol edilemezse maalesef söz konusu olabilir.”