Otomotivde daralma beklentinin altında

Türkiye otomotiv pazarının en kötü yıllarından birini geçirdiği 2019’un nisan ayına oranla yüzde 14.6’lık bir düşüş yaşanarak hafif ticari ve otomobil pazarı 2020 Nisan’ında 26 bin 457 oldu. Bu rakamın koronavirüs etkileri ile çok daha düşük olması bekleniyordu. Fabrikaların üretime yeniden başlamasının ardından yılın beşinci ayında talebin yeniden canlanması ve tedarik sağlayabilen markaların satışlarının yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana Avrupa otomotiv pazarı neredeyse durma noktasına geldi. Fransa, İtalya gibi koronavirüs etkisinin en yüksek olduğu bazı ülkelerde düşüş geçen yıla oranla yüzde 90-95’lere geldi. Türkiye’de ise yüzde 14.6’lık bir düşüş yaşanırken Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu Türkiye’nin pozitif ayrıştığını belirterek, “Türkiye 2018 ve 2019’da çok ciddi daralan bir pazardan çıkarak 2020’ye girdi. Bu da ertelenen talebin bu yıla kaymasına sebep oldu. Avrupa küçülen bir pazardan çıkmadı ve ihtiyaç yoktu ancak ülkemizde araç alımına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple düşüş Avrupa’da Türkiye’ye göre çok daha sert oldu” dedi.



Türkiye otomotiv pazarının standart değerleri 1 milyon seviyesidir görüşünü veren Bilaloğlu, “2020 ocak-nisan döneminde geçen yılın yüzde 26.3 üzerinde olduğunu görüyoruz ancak 2019 yerine sektörü 2017 ile karşılaştırmak gerekir. Koronavirüs veya ekonomik kriz gibi olağanüstü durumlar olmadığı sürece sektörün bir milyon seviyelerine yükselmesine doğal diyebiliriz” şeklinde konuştu. Bilaloğlu, “Rakamları analiz ettiğimiz zaman 2020 yıl sonunda toplam pazarın sene başında öngördüğümüz rakamların doğal olarak altında alacağını öngörüyoruz. Ancak tüketici tarafına baktığımızda farklı bir davranış görülüyor. Bizim öngördüğümüz kadar negatif bir hava görünmüyor. İstatistikler farklı tüketici farklı göstergeler veriyor” dedi.