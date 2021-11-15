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Otomotiv üretimi 1 milyonu geçti

#Otomotiv#OSD#İhracat
Otomotiv üretimi 1 milyonu geçti

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) ocak-ekim verilerine göre, on ayda Türkiye’de üretilen toplam araç sayısı 1 milyon adedi geçti.

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Ürettiğinin yüzde 75’ini ihraç eden otomotiv sanayi on ayda 24.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. OSD verilerine göre, ocak-ekimde otomotiv üretimi yüzde 3 artarak 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 75 bin 553 oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 455 bin 661 adet oldu. Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 19, euro bazında ise yüzde 14 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 24.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 6.3 milyar euro oldu. Yılın ilk on ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 14 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 29 oranında arttı.

TİCARİDE ÜRETİM ARTTI

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Ocak-ekim döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi. Bu dönemde, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 17, kamyon üretimi yüzde 66 artarken, otobüs-midibüs üretimi yüzde 24 azaldı. Yılın ilk on ayında, toplam ticari araç üretimi 393 bin 988 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 13, kamyon pazarı yüzde 66 ve otobüs-midibüs pazarı yüzde 8 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında, kamyon pazarı yüzde 24, otobüs-midibüs pazarı 65 oranında 2015 yılının gerisinde kaldı. Yılın ilk on ayını kapsayan dönemde toplam pazar ise geçen yıla göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ocak-ekim döneminde toplam pazar yüzde 2, otomobil pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 4 oranında daraldı.

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#Otomotiv#OSD#İhracat

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