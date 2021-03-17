‘Otomotiv pazarı beklentileri aşacak’

Volkswagen de, gerçekleştirilen lansman etkinliği ile tüketicinin uzun bir süredir beklediği Golf modelinin sekizinci neslini Türkiye pazarına sundu. Lansmanda sorularımızı yanıtlayan Volkswagen Binek Araçlar Genel Müdürü Gino Bottaro pazarın bu yıl beklentileri aşabileceğini vurguladı.

800 BİNİ GEÇEBİLİR

Koronavirüs ve global çip krizinin de etkisi ile 2021 yılı için biraz kötümser bir beklenti ile başladıklarını belirten Gino Bottaro, “2021 yılı otomotiv pazarı için 600 bin seviyelerini ön görüyorduk. Ancak ilk iki aya baktığımız zaman bu tahminlerin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Yıl sonunda pazarın 800 bin seviyelerinin üzerinde kapanabileceğini düşünüyorum. Biz de bu pazar içerisinde yüzde 10’luk bir satış hedefi koyduk” şeklinde konuştu.

Türkiye pazarına gecikmeli giriş yapan VW Golf’ün sekizinci nesli ile ilgili konuşan Bottaro, “Global çapta yaşanan koronavirüs ve yarı iletken çip krizleri en çok Golf modelinin üretimini etkiledi. Teknolojik olarak bir çok yeniliği barındıran modeli sorunsuz şekilde Türkiye pazarına sunmak için de gecikme yaşandı. Markamızın satışları içerisinde yüzde 20’yi Golf modelinin almasını bekliyoruz” dedi.

eTSI HAFİF HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Sekizinci nesil Golf’ün mild hibrit versiyonunu İstanbul yollarında deneyimledik. Modelde 7 ileri DSG çift kavramalı şanzımanla kombine edilen eTSI motor sistemi, temelde 48 Volt’luk lityum-iyon bataryaya sahip 9.4 kilowatt gücünde bir elektrik motoruyla destekleniyor. Yüzde 10’a kadar daha az karbondioksit salımı ve düşük yakıt tüketimi de sunan sistem Golf 8’in teknolojilerinin en önemlilerinden bir tanesi olarak görülüyor. Yol tutuşu konusunda da başarılı performans sunan yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla Türkiye yollarına çıktı.

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