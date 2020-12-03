Otomotiv pazarı % 72 büyüdü

Sene başından bu yana kapanma dönemi hariç büyümesini sürdüren otomotiv sektörü kasım ayında da beklentileri şaşırtmadı. Pandemi etkileri ile tüketicinin bireysel araca yönelmesiyle rekor kıran Türkiye otomotiv pazarı kasım ayında büyümesini devam ettirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2020 Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. 2020 Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.8 artarak 80 bin 141 adet oldu.

Ocak-kasım döneminde de bir önceki yıla göre artış göze çarptı. 2020 yılı ilk 11 ayında pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67.3 oranında artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarındaki artış dikkat çekici düzeyde oldu. Ticari araç pazarı ocak-kasım döneminde 2019 yılı ilk 11 ayına oranla yüzde 92.8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı. Özellikle ÖTV matrahının değişmesi ile birlikte hedeflenen yerli üretim markalara yönelim kasım ayında ciddi şekilde gözlemlendi.