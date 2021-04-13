Otomotiv ihracatçılarında yeni hedef Amerika kıtası

OİB, Aralık ayında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve Automechanika İstanbul'un desteğiyle düzenlediği Türkiye'nin ilk 3D dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye'nin şimdi de ikincisini düzenliyor.

Amerika kıtası başta olmak üzere dünyadan çok sayıda ziyaretçinin ağırlanacağı fuara, toplam 58 Türk firması katılıyor. Fuarda, Türk otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları üç boyutlu standlarında tanıtım videolarından broşür-kataloglarına ve iki boyutludan üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı bir tanıtım faaliyeti yürütecek. Firmalar, fuar ziyaretçileri ile görüntülü görüşme ve mesaj platformları üzerinden iletişim kurulabilecek.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi öncesi ihracat rakamlarını yakalamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerine dikkat çekti ve ekledi:

Bu kapsamda ilkini geçen yıl düzenlediğimiz üç boyutlu dijital fuar AutoExpo ile Türk otomotiv sektörünü Amerika kıtası üzerinden tüm dünyadaki otomotiv firmalarına dört gün boyunca tanıtacağız. Fuar programı dahilinde Türk otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında sektöründe uzmanların katılacağı webinar etkinlikleri ile de tanıtım faaliyetlerimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Fuarın üçüncüsünü ise haziran ayında Avrupa kıtasına yönelik olarak planlıyoruz.

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