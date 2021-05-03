Otomotiv 2020’yi geride bırakacak

2019 yılının sonlarından bu yana birçok zincirleme krize sebep olan koronavirüs etkileri çeşitleneren ve genişleyerek devam ediyor. Özellikle global otomotiv dünyasını sarsan çeşitli yan krizlere de yol açan virüs salgınına rağmen, 2021 toparlanma yılı olarak vurgulanıyor. Gerçekleştirilen online toplantıda hem Türkiye hem de dünya otomotiv sektörünün gidişatını değerlendiren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, bu yılın 2020’nin üzerinde bir yıl olacağını ve üretim adetlerinde yüzde 13’lük bir büyüme beklentisinin olduğunu vurgulayarak, bunun Türkiye’ye de üretim ve ihracat anlamında olumlu yansımasını beklediklerini vurguladı.

2019’U YAKALAYAMAYIZ

Albert Saydam, “Gündemdeki birçok probleme rağmen 2021 senesinde 2020’ye göre bir iyileşme bekleniyor. Bu iyileşme, pandeminin ilk günlerinde söylenen “2019’u 2021’de yakalarız” söyleminden biraz uzak. Küresel anlamda daha uzun vadeli tahminlere bakıldığında daha kötümser bir tablo var. Dünyada 100 milyon adetlik üretime ulaşılmasıyla ilgili tarih ötelenmekte. Son 3 yılda dünya, Avrupa ve ülkemizde üretim daralmış durumda. Bu sene 2020 yılına göre ortalama yüzde 13’lük bir küresel büyüme bekleniyor. Bu da 87.2 milyon adetlik bir üretime tekabül ediyor. Avrupa’nın da aynı şekilde yüzde 14 oranında üretimde büyüyeceği ve 19.4 milyon adet üretim gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Türkiye ise Avrupa’dan üretim ve satış anlamında pozitif olarak ayrışıyor. Özellikle ağır vasıtadaki artış bizi umutlandırıyor. Çünkü, ağır vasıta demek hareket ve ticaret anlamına geliyor. Sektör tahminlerine göre ülkemizin bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 büyüyerek toplam 1.5 milyon adetlik üretime imza atması bekleniyor.

Albert Saydam

32 MİLYAR DOLAR İHRACAT

İhracatta Türkiye’nin ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı döneminde gelirlerini (7.6 milyar dolar) yüzde 10.3 artırdığını ifade eden Saydam, “Tedarik sanayisinin ihracatı ise yüzdesel anlamda daha da fazla. Buna göre, ocak-mart döneminde tedarik sanayisinin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 artarak 2.9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Biz tedarik sanayisi olarak çeşitli ürünlere ve çeşitli ülkelere ürün verdiğimizden dolayı ana sanayi üreticilerinden daha az etkilenebiliyoruz. Sıçramalarımızı da bu bağlamda daha çok yapabiliyoruz. Bu sene, tedarik sanayisinin toplam ihracatını 11.5 milyar dolar olarak revize ettik. Tahmin ediyorum ki 19 ila 20 milyar dolar arasında da ana sanayi ihracatı gerçekleşecek. Sonuç olarak, 2021’de 31.5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak iki sene önceki 32 milyar dolar çizgisine yaklaşacağız. Tabii bunda parite ve emtialardaki fiyat artışının da etkisi var” şeklinde konuştu.

‘ANİ KARARLAR BİZLERİ ZORLUYOR’

ARAŞTIRMA kapsamında, tedarik sanayisi temsilcilerine ana sanayiden beklentilerini de sorduklarını vurgulayan Saydam, “Tedarik sanayisinin yüzde 66’sı ana sanayilerin kısa-uzun vadeli planlamalarını paylaşmasını en büyük beklenti olarak görüyor. Çünkü, planlama otomotivde çok önemli. Duruş ve kalkışlar yerine orta hızda bir üretim yapmak bizim açımızdan kritik. Örneğin, bir hafta önce Ford Otosan’ın duyurduğu duruş kararı bizim için biraz sürpriz oldu. Tabii ki, durum Ford Otosan için de artık yönetilemez durumdaydı ki böyle bir karar almak zorunda kaldılar. Bu sadece Ford Otosan özelinde değil, diğer tüm üreticilerin ani duruş veya başlangıç kararları bizleri zorluyor” şeklinde konuştu.

YÜZDE 64 ÜCRETLİ İZİN KULLANIYOR

TAYSAD araştırmalarının dokuzuncusunun rakamlarını da paylaşan Albet Saydam, “Katılımcı üyelerimizin yüzde 64’ü uzun süreli duruşlarda yıllık izin uygulaması yapacağını ifade etti. Şu anda birikmiş olan yıllık izinleri eriterek ana sanayinin anons ettiği planlara uyuyoruz. Temmuz-ağustos bakımlarımızı öne çekiyoruz. Üretim, ağustos ayından itibaren devam edilecek denildiği için biz de yıllık izinlerimizi kullandırmaya başladık. Yıllık izinlerde çalışanlar haklarında kayıp yaşamıyor. Yıllık izin kullanmayan düşük seviyede tedarik sanayi temsilcileri ise ücretsiz izinler kullandırılıyor. Yüzde 46.5 ise mavi yakaya ücretsiz izin kullandırıyor” dedi.

‘N HIZLI B-SUV’





N markasıyla birlikte, ürettiği kaliteli otomobillere hızlı ve oldukça güçlü versiyonları ekleyen Hyundai Motor Company, şimdi de KONA N ile B-SUV sınıfında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. N rozetli modellerle özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını artıran Koreli üretici yaptığı açıklamada, KONA N ile en hızlı B-SUV unvanını da elinde bulundurduğunu belirtiyor. KONA N, yeni nesil 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) sahip. 2.0 litre turboşarjlı GDI motordan aldığı gücü N DCT şanzımanla lastiklere ileten otomobilin dişli oranları da bu versiyon için özel olarak geliştirilmiş. Daha hızlı vites değiştirme özelliğine sahip bu şanzıman, N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) ve N Track Sense Shift (NTS) olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

HEM PİSTTE HEM YOLDA

İtalyan Aprilia, spor naked kategorisindeki yeni motosikleti Tuono V4 1100 Factory’i Türkiye’de satışa sundu. Hem yol hem de pist deneyimini üst düzey performansla yaşamak isteyenlere hitap ettiğini vurgulayan marka, yeni Tuono V4 1100 Factory ile yenilikçi aerodinamik tasarımı ve üst düzey elektronik sürüş sistemleriyle heyecan uyandıracağını belirtiyor. 4.3 inçlik renkli TFT ekranından kontrol edilebilen Öhlins Smart EC 2.0 Yarı Aktif Süspansiyon Sistemi ve 6 farklı sürüş modu, teknolojik özelliklerden. 175 beygir güç ve 121 Nm tork üreten 1077 cc hacimli V4 motoru ise Tuono V4 1100 Factory’i sınıfının tek V4 motorlu spor naked motosikleti yapıyor.

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