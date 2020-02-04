Otomobilde ‘kaparo tokatçılığına’ dikkat

Vatandaşı mağdur eden dolandırıcılar, ilandaki araç için bir miktar kaparo aldıktan sonra telefonları kapatırken, dolandırıcıların verdiği ilanlarda da bazı belirgin özellikler bulunuyor.



ORTADAN KAYBOLUYOR



Online alışveriş sitelerine e-posta adresi ve cep telefonu ile kolayca kayıt yaptırabilen dolandırıcılar, ardından siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. Yanıltıcı ve dikkati çekici ilan başlıklarıyla alıcıların ilgisini cezbeden dolandırıcılar, ilandaki araçları normal piyasanın çok altında fiyatla satışa çıkarıyor. Fiyat cazibesine kapılan alıcı ise ilandaki numarayı arayarak araçla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte ise ‘kaparo tokatçısının’ planı devreye giriyor. Genellikle ilana çok fazla ilgi olduğu ve başka alıcıların da araçla ilgilendiği izlenimi veren sözde satıcı, bir miktar kaparo karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini belirtiyor.



SAKIN GÖNDERMEYİN



Kaparoyı internet bankacılığı üzerinden aldıktan sonra ise telefonunu kapatarak ortadan kayboluyor. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş ise polis merkezlerine ve tüketici derneklerine başvuru yaparak yardım istiyor.



Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bu tür dolandırıcılar özellikle modeli yeni, yıpranmamış, kilometresi düşük araçları ‘acil ihtiyaçtan’ ve benzeri nedenler öne sürerek piyasa değerinin çok altında ilana verdiklerini dile getirdi. Dolandırıcıların aracın çok fazla taliplisi olduğu bahanesiyle alıcıdan aracı başkasına satmamak için hemen bir miktar kaparo istediğini belirten Küçük, “İyice araştırmadan, arabanın gerçekten var olup olmadığını fiziken kontrol etmeden, gidip görmeden, muhatapla, satıcıyla görüşmeden sakın kaparo göndermesinler” diye konuştu.