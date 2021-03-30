MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Otomobil HaberleriVolkswagen yeni otomobilinin adını duyurdu: Taigo
GeriOtomobil Volkswagen yeni otomobilinin adını duyurdu: Taigo
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Volkswagen yeni otomobilinin adını duyurdu: Taigo

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volkswagen yeni otomobilinin adını duyurdu: Taigo

Volkswagen, çok yakında görücüye çıkacağı yeni sportif SUV Coupe modelinin ismini açıkladı. Dinamik ve heyecan verici tasarıma sahip yeni SUV’nin adı Taigo oldu.

Volkswagen’in küçük segmentteki yeni SUV model ailesine dahil olacak Taigo, sportif bir crossover modeli olarak dikkat çekiyor. Dinamik ve etkileyici bir tasarıma sahip yeni model, ekonomik TSI motor seçenekleri, standart LED farları, tamamen dijital kokpiti ve çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri ile satışa sunulacak.

Volkswagen yeni otomobilinin adını duyurdu: Taigo



Volkswagen’in Brezilya'da başarı yakalayan Nivus modelinden yola çıkılarak tasarlanan Taigo, Avrupa pazarı için de İspanya'nın Pamplona kentinde üretilecek. 2021'in sonunda Avrupa’da, 2022 yılı başında Türkiye’de pazara sunulacak olan yeni CUV’un dünya prömiyerinin bu yaz yapılması planlanıyor.

Volkswagen yeni otomobilinin adını duyurdu: Taigo

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi