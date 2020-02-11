Total istasyonlarından, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tatlı sürpriz

Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL istasyonları, dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Nescafé Milano ile birlikte, istasyonlarındaki Bonjour Market ve Cafe Bonjour’larda, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü lezzetli bir sürprizle karşılıyor.

Nestlé Professional’ın en yeni ve en son teknolojiye sahip NESCAFÉ Milano ATTIMO serisiyle 6 ilde yer alan 58 istasyonunda kusursuz kahve deneyimi sunan TOTAL, ziyaretçilerine 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya hazırladı. Bu kapsamda 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde seçili TOTAL istasyonlarında yer alan Nescafe Milano kahve köşelerinden satın alınan her kahve ile Nestlé 1927 Gofret hediye edilecek.

Adını İtalyanca’da ‘’an’’ kelimesinden alan NESCAFÉ Milano ATTIMO serisi; taze kahve çekirdeklerini, servisten hemen önceki “anda” öğüterek hazırlıyor. Bu taze ve otantik kahve deneyimi, 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde üç gün boyunca Nestlé’nin Türkiye'de ürettiği ilk çikolatanın anısına geliştirdiği; ekstra sütlü ve %60 kakaolu iki farklı çeşidi bulunan “1927 Özel Serisi” ile daha da lezzetli hale gelecek.





NESCAFÉ Milano kahve noktası bulunan Total istasyonlarını, Total İstasyonları mobil uygulaması üzerinden ya da //bit.ly/tatlisurpriz adresinden görüntüleyerek, yol tarifi alabilirsiniz.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.





