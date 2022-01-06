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Togg’un lansman müziğini yapay zeka besteledi

#Togg#Otomotiv#Ces 2022
Togg’un lansman müziğini yapay zeka besteledi

Togg dünya sahnesine çıktığı ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Şovu CES’de marka DNA’sına uygun olarak teknoloji ve sanatı bir araya getirdi. Klasik Türk müziğinin 2500 eserini öğrenerek Togg’a özel bir beste yapan yapay zeka, geri dönüştürülmüş malzemeden üç boyutlu yazıcıyla 1001 saatte üretilmiş zeytin ağacı ve kelimelerin anlamlarını görselleştiren dijital çalışma Togg’un CES’e damga vuran farklılıklarıydı.

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Türkiye’nin küresel teknoloji markası Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2022’de (Consumer Electronics Show), marka DNA’sını oluşturan dualite yaklaşımı teknoloji ve sanat kavramlarını birleştirerek vurguladı. Markanın dünyaya merhaba derken kullandığı müziği yapay zeka besteledi. Zeytin ağacının hemen yanında yer alan ve canlıyı korumak kadar atığı da değerlendirmek fikrini vurgulayan geri kazanılmış plastikten üretilmiş zeytin ağacı Togg’un sahiplendiği değerlere dikkat çekti.

Togg, geleceğe bakışını vurgulayan ‘Transition Concept Smart Device’ adını verdiği konsept otomobilini, yapay zekâ algoritmasıyla bestelenen bir eserle tanıttı. Besteci ve yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal, klasik Türk müziğinde bilimsel ölçüm ve hesap yapmaya yönelik yazılım geliştiren Prof. Dr. Barış Bozkurt'un verilerini kullanarak, 2500 eserden yapay zeka algoritmasıyla melodik, ritmik ve tınısal açıdan yeni varyasyonlar elde etti. Mehmet Ünal çalışmasında, Itri, İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tanburi Cemil Bey ve Sadettin Kaynak gibi değerli sanatçıların eserlerinin de yer aldığı Türk makam müziğindeki ritmik ve melodik analizleri bir araya getirerek, modern ses estetiğine ve farklı müzik tarzlarına bir uyarlama gerçekleştirdi. Yapay zeka tarafından bestelenen eser, bir insan tarafından çalınarak son haline getirildi. Togg, bu yaklaşımıyla en son teknolojilere uyum sağlarken, kültürel mirasına da sahip çıktığını gösterdi.

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Zeytin ağaçlarına saygı duruşu 

Togg, CES 2022’de inşası süren üretim tesisinin bulunduğu Bursa’nın Gemlik ilçesini bir örtü gibi kaplayan zeytin ağaçlarını temsilen canlı bir zeytin ağacı ile Ömer Burhanoğlu imzalı, geri kazanılmış plastikten zeytin ağacı modelini birlikte sergiledi. Günümüz teknolojisi kullanılarak 1001 saatte üç boyutlu yazıcıda oluşturulan geri kazanılmış plastikten ağaç, doğa ile teknolojinin, insanla robotun, bilimle sanatın sentezini, canlıyı korumak kadar, atığı değerlendirmenin dönemine vurgu yapıyordu.

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Güvenç Özel’in sanatında insan ve teknoloji var

‘ABD’de Yaşayan En Etkili Türkler’ arasında gösterilen ünlü mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel de yine CES kapsamında Togg için yapay zeka ile sanatı bir araya getirdi. Özel’in, ‘Kelimelerin Anlamlarının Görselleştirilmesi’ temasıyla yaptığı dijital çalışma, yine insan ve teknolojiyi merkeze aldı.

Arzu Kaprol’dan sürdürülebilirlik dokunuşu

Moda ve teknoloji birlikteliğini yansıtan projelere imza atan dünyaca ünlü tasarımcı Arzu Kaprol da Togg ekibi için sürdürülebilir tasarım ve üretim yöntemleriyle bir koleksiyon hazırladı. Tamamı Türkiye'de üretilen kumaşlardan tasarlanarak üretilen kıyafetlerde Togg mavisi ön plana çıkarılırken, koleksiyonda yer alan unisex yaklaşımlarla kadın-erkek eşitliği vurgulandı. 

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#Togg#Otomotiv#Ces 2022

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