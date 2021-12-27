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TEMSA’nın Elektrikli Araçları Litvanya’da Yollara Çıkıyor

#TEMSA#Elektrikli Araç
TEMSA’nın Elektrikli Araçları Litvanya’da Yollara Çıkıyor

TEMSA, Litvanya’nın Druskininkai şehrinde düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazandı. Druskininkai Belediyesi’yle anlaşması sağlanan 9 adet MD9 electriCity önümüzdeki günlerde şehrin toplu taşıma faaliyetlerinde hizmet vermek üzere yola çıkacak. Karbon salınımını sıfırlamak üzere çevreci faaliyetlerine hız veren belediyenin hedefi, kısa sürede filosundaki elektrikli otobüs sayısını artırmak.

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TEMSA, Avrupa pazarındaki gücünü kazandığı yeni ihalelerle pekiştirmeye devam ediyor. Şehirlere modern çözümler sunan şirket son olarak, Litvanya’nın Druskininkai şehrinde düzenlenen elektrikli otobüs ihalesinde küresel rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsleyen şirket oldu. TEMSA mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana’daki tesislerinde üretilen 9 adet 9 metre MD9 electriCity araç için Druskininkai Belediyesi ile sözlü anlaşma sağlayan şirket, araçları önümüzdeki günlerde toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente teslim edecek.

25 ARAÇLIK ELEKTRİKLİ PROJESİ GÜNDEMDE

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın elektrikli araçlar konusunda Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olmaya başladığına dikkat çekerek, “Litvanya bu anlamda bizim için önemli ülkelerden birisi. Bu zamana kadar 165’in üzerinde araç teslimi gerçekleştirdik. Şimdi de elektrikli araçlarımızla ‘akıllı şehirler’ vizyonuna örnek teşkil edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Druskininkai, yeniliğe açık, çevreci faaliyetleriyle emsal şehirlerden biri. Önümüzdeki dönem için 25 adetlik elektrikli araç projesi için daha görüşmelerimiz devam ediyor.  Yeni anlaşmalarımızla araç sayımızı artırarak bölgedeki konumumuzu pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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#TEMSA#Elektrikli Araç

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