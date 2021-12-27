TEMSA’nın Elektrikli Araçları Litvanya’da Yollara Çıkıyor

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TEMSA, Avrupa pazarındaki gücünü kazandığı yeni ihalelerle pekiştirmeye devam ediyor. Şehirlere modern çözümler sunan şirket son olarak, Litvanya’nın Druskininkai şehrinde düzenlenen elektrikli otobüs ihalesinde küresel rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsleyen şirket oldu. TEMSA mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana’daki tesislerinde üretilen 9 adet 9 metre MD9 electriCity araç için Druskininkai Belediyesi ile sözlü anlaşma sağlayan şirket, araçları önümüzdeki günlerde toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente teslim edecek.

25 ARAÇLIK ELEKTRİKLİ PROJESİ GÜNDEMDE

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın elektrikli araçlar konusunda Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olmaya başladığına dikkat çekerek, “Litvanya bu anlamda bizim için önemli ülkelerden birisi. Bu zamana kadar 165’in üzerinde araç teslimi gerçekleştirdik. Şimdi de elektrikli araçlarımızla ‘akıllı şehirler’ vizyonuna örnek teşkil edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Druskininkai, yeniliğe açık, çevreci faaliyetleriyle emsal şehirlerden biri. Önümüzdeki dönem için 25 adetlik elektrikli araç projesi için daha görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni anlaşmalarımızla araç sayımızı artırarak bölgedeki konumumuzu pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.