Opel yeni kimliğini ilk kez Crossland'da kullandı

Opel’in tasarım felsefesindeki değişiklik, yeni modellerinde Vizör ve Pure Panel gibi sade öğeler ile temsil edilirken; marka kimliğinde ise daha keskin logo, yazı tipinde tercih ettiği daha yalın karakterler ve markayı temsil eden çarpıcı sarı renk ile özdeşleştirilmiş. Opel markadaki bu yenilenmeyi, bir marka detoksu uygulaması olarak tanımlıyor. Pure Panel kokpit ile kulanıcıları, abartılı teknolojik arayüzler ve karmaşık butonlardan uzak, sürücü odaklı, sadeleştirilmiş bir sürüş deneyimi bekliyor.



Almanya’da, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni Opel Crossland, Türkiye’de aralık ayında satışa sunuldu. Yeni Opel’in ilk temsilcisi olan model, ocak ayında segmentinin lideri oldu ve iddiasını şimdiden kanıtladı. Yeni Opel Crossland, şık tasarım ve esnek kullanımı bünyesinde birleştiren kompakt bir crossover. Yeni model, vizörlü yeni marka yüzüne, arkada merkezi model ismi uygulamasına, geniş iç mekana ve 520 litreye kadar bagaj hacmine sahip.



OPEL’İN YENİ YÜZÜ: VİZÖR



Aracın önünü enlemesine kaplayan Opel Vizör, otomobile daha geniş bir görünüm kazandırıyor. Markanın efsanevi “Şimşek” logosu keskin bir şekilde merkezde yer buluyor. Tasarım anlamında rakiplerinden ayrışmasını sağlayan vizör tasarımı, 2020'ler boyunca diğer Opel modellerinde de kullanılacak ve tasarım imzası olacak.



Arkadan bakıldığında, yeni koyu renkli arka stop lambaları dikkat çekiyor. Bunlar Opel’e özgü kanat aydınlatma tasarımını güçlendiriyor. Stoplar arasında gelen siyah renkli şerit, yeni Opel Crossland’in daha geniş ve daha güçlü görünmesini sağlıyor.



Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve bunun ilk örneği olan yeni Opel Crossland’i değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Dünyamız değişiyor. Hayatlarımızı sadeleştirdiğimiz ve özümüze döndüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Opel olarak biz de özümüze dönüp daha saf ve yalın bir marka oluyoruz, tamamen yenileniyoruz. Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Artırdığımız müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini, yapılacak olan dijitalizasyon ve yenilenen marka kimliği yatırımlarıyla 2022 sonuna kadar tüm bayilerimizde devreye alacağız. Bugün ise Türkiye tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni Opel Crossland, Opel’in yenilenen yüzünün Türkiye’deki ilk temsilcisi olduğu için markamız adına büyük önem taşıyor. Opel’in Türkiye’de satacağı her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. Ocak ayında segmentinin lideri olan yeni Opel Crossland, bu hedefimiz doğrultusunda markamızın önemli oyuncularından biri olacak” dedi. 2021'e önemli hedeflerle girdiklerini vurgulayan Alpagut Girgin sözlerine şöyle devam etti “Geçtiğimiz yıl uyguladığımız başarılı stratejilerin gerçek sonuçlarını; 50 bin adet üzerinde satış ve %6.6 pazar payı ile 2021 yılında taçlandıracağız. Bu sayede marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamayı planlıyoruz."