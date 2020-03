ABD'de fabrikalar birer birer kapanıyor

ABD'li üç büyük otomobil üreticisi yaklaşık 150,000 işçiyi temsil eden sendikanın baskısına boyun eğerek koronavirüsün yayılmasını durdurmak için ABD'deki fabrikalarını kapatacağını açıkladı.



Ford Motor Company , General Motors ve Fiat Chrysler Automobiles NV , Kanada ve Meksika'daki fabrikalarının yanı sıra ABD'deki fabrikalarını kapatma kararlarını doğruladı.



Center for Automotive Research tarafından yapılan araştırmaya göre ABD'deki otomobil fabrikalarının üretime ara verdiği her hafta 2 milyar dolar vergi gelirine mal oluyor.



Detroit üçlüsü olarak adlandırılan otomobil üreticilerinin hisseleri dün düşüş kaydetti GM hisseleri %17.3, Ford hisseleri %10.2 ve New York'ta işlem gören Fiat Chrysler hisseleri %9.2 ekside kapandı.



Otomobil üreticilerinin Kuzey Amerika fabrikalarda Fiat Chrysler'in Jeep Wrangler, GM'nin Chevrolet Silverado kamyoneti ve Ford F serisi kamyon gibi en karlı kamyonlar ve spor araçlar üretiliyor.



Bu adımlar, otomobil üreticileri ve sendikanın, fabrikaların daha az vardiya ve personel ile çalışmaya devam etmesini ve temizlik için daha fazla zaman ayırmasını kabul etmesinin üzerinden bir gün geçmeden açıklandı.